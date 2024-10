María Susini reveló cómo es la poco ortodoxa manera de educar a sus hijos

Además de profundizar en el aspecto educativo, Susini habló sobre la crianza que junto a Arana han decidido llevar adelante, con un fuerte enfoque en el respeto hacia la naturaleza y los animales. “El respeto, si vos respetás lo que te rodea, sabés cuidar un animalito que está enfermo y sabés prestar atención a qué necesidades tiene, también vas a saber cuándo una persona necesita algo. O vas a saber procurar que se sienta bien y cómodo”, comentó.

Maria Susini 1.jpg María Susini y su familia

María Susini explicó cómo es la educación de sus hijos

La exmodelo fue clara: “Me hizo pensar y reflexionar sobre qué me importa a mí en la vida y qué quiero para mis hijos. Y nos gusta, con Facu, que ellos aprendan a que la crítica externa no sea algo que te condicione en la toma de decisiones”. De esta manera, refuerza la importancia de seguir sus convicciones y no dejarse influenciar por las opiniones ajenas, especialmente cuando estas no están motivadas por el amor o la comprensión.

María Susini también reflexionó sobre cómo manejar las críticas que pueden surgir en torno a la decisión de no enviar a sus hijos a un colegio convencional. “Hay que entender que no todo el mundo vive lo mismo, que no todos piensan igual, no enojarse con eso y salir adelante, siempre teniendo en mente la decisión que uno tomó. Creo que estas cosas se pueden tomar como una oportunidad en lugar de verlas como algo feo o que no es lindo transitar”, expresó, destacando la importancia de ser fieles a las propias decisiones y convertir los desafíos en aprendizajes.