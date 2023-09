María, una de las mejores amigas de Silvina Luna, contó qué le dijo el día de su cumpleaños

Captura-de-pantalla-2023-09-04-a-las-11.20.57.png.webp El deseo de Silvina Luna de formar una familia

A días de su fallecimiento, Baylac la recuerda con un gran cariño: "Sacaba unas fotos espectaculares... Amaba Hawaii. Viajó un montón por el mundo. Era curiosa. Ella en el hospital pedía música hawaiana”.

"El libro es lo mejor que podés compartir de ella. Fue maestra espiritual para muchas personas... Amo mucho. Hizo un montón de cursos, tenía sus propios terapeutas. Siempre estaba buscando", agregó su amiga.

También reveló la anécdota de cómo se conocieron: "Volvía de Asia en 2011 y un día llegó Silvina a mi casa con su hermano. Había venido a comprar cuadros. De pronto, su frescura y alegría me hizo amarla. De una me dijo que necesitaba un cambio de look en su departamento y que le encantaba la onda del mío. Me contrató para decorarle la casa y sacarle todas las cosas de su ex, que no vibraran más. Durante un mes me lo pasé en su casa".

María le hizo varios cuadros: un Buda con su cara, varios elefantes: "Era fotógrafa de alma, sus fotos eran maravillosas. Viajera y apasionada. Me abrió su mundo. Me regaló ropa, me prestó libros y principalmente creyó en mí y en mi arte”.

Y confiesa que el día que se iba a operar, ella le dijo que no lo hiciera. Trató de persuadirla: "Me dijo: María tengo 10 o 15 años para explotar mi cuerpo, después cambiaré de vida. Era perfecta así como era. Traté de convencerla que no lo hiciera. La cuide post operación con su prima. Y luego a lo largo de todos estos años nos encontramos y compartimos conocimiento. Era curiosa y muy espiritual. Tenía muchas vidas y muchas ganas. Teníamos muchas amigas en común e historias".

"Hablamos un montón en este último tiempo y ella estaba buscando el amor. Buscaba su compañero, su media naranja. En toda su búsqueda espiritual a partir de lo que pasó se encontró con ella", expresó la artista.

Por último, con mucho optimismo, cerró: "Su camino es hermoso... Su alegría. Era una persona que cuando cruzaba su camino quedaba en vos. Siempre aportada. Que descanses en paz. Sé que te viviste todo".