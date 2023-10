Marina Calabró rompió el silencio y contó todo sobre su separación

La separación de Marina Calabró y Martín Albrecht se dio en buenos términos: "no hubo enojos".

En diálogo con la periodista Nancy Duré (Teleshow), la columnista de Lanata Sin Filtro y La Nación+ explicó los motivos de la separación. “ Veníamos charlando mucho porque los dos sentíamos cierta desconexión y cierta distancia . Y a los dos nos empezó a pasar esto de sentir que adoramos al otro, pero que había algunas cosas que como pareja empezaban a no estar”, reveló Calabró.

La periodista aseguró que a pesar de la angustia por la ruptura “fue todo muy charlado, tomándonos mucho tiempo. Y fue muy armónico porque nos adoramos y eso no cambia. Yo lo siento familia y me siento familia. Sé que cuento con él y él sabe que cuenta conmigo. No hubo enojos”