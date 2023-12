Martín Ku, el chino-rionegrino que promete brillar en Gran Hermano

El chino rionegrino ya la rompe

Fanático de los animales (tiene dos gatas de mascotas), en el video oficial se definió como una persona muy buena y compañera, pero admitió ser muy competitivo.

El mismo Ku se encargó de dejar un mensaje en borrador a través de su Instagram @martinku98 y expresó: “Les quiero pedir perdón a todas las personas a las que les tuve que mentir diciendo que me iba de viaje o a todos los amigos con los que no me pude juntar a despedirme como corresponde, y les pido que entiendan la confidencialidad del asunto. Para los pocos que sabían, les quiero agradecer por bancarme desde el inicio con toda la incertidumbre de no saber si quedaba o no, y acá estamos, siendo el primer chino-argentino en entrar a la casa de Gran Hermano”.

“Espero que puedan bancarme desde afuera y apoyarme con mi juego, por más de que esté aislado yo voy a sentir todo su apoyo. Le quiero agradecer especialmente a mi novia, @marisosaunzaga por haberme insistido en hacer esto y en ayudarme con todo desde el primer casting hasta con todo lo que significa no poder estar en casa por tanto tiempo, ella va a ser mi pilar por todo el tiempo que voy a estar dentro de la casa, te amo mi amor y gracias de vuelta”, añadió.