Martín Ku y su novia, embarazados: el enojo del ex GH

La noticia se confirmó este jueves en LAM. No tienen confirmado el sexo del bebé y tampoco el nombre elegido.

Las angelitas empezaron a hacer cuentas y concluyeron en que el bebé en camino se gestó dentro del reality. “El programa terminó el 7 de julio... cuando entró ella la dejó embarazada entonces, porque ella entró en un momento. Es muy probable porque si no no nos dan las fechas”, opinó Ximena Capristo poniendo en discusión cuándo y dónde había sigo gestado el bebe en camino. Minutos después, confirmaron que Marisol está embarazada de 6 semanas.

El chino y Marisol van a ser padres #LAM pic.twitter.com/clckHPufmT — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) August 2, 2024

Por su parte, Ángel de Brito bromeó: “Habrá que ver cuando nace si es chino” para confirmar que sea del exjugador. Por el momento se desconoce el sexo del bebé y por ende no hay nombres elegidos.





El enojo de Martín Ku

Confirmada la noticia, Martín usó sus redes sociales para hacer un fuerte descargo y apuntar contra la clínica que habría filtrado la información a los medios. “La exposición tiene sus pros y contras. En esta ocasión, lo queríamos mantener en privado, por lo menos hasta haberles contado a nuestras familias. Se lo tuvimos que contar por llamada debido a que alguien del hospital les dio la información a varios canales”, expresó en la red social X.

Y agregó: “La noticia ya la tenían varios comunicadores, se peleaban por la primicia de algo íntimo para nosotros. No es que dimos el “ok” , sino que no nos quedó otra ya que se disputaba quién lo decía primero: ellos o nosotros. Claramente, nosotros no teníamos la intención de hacerlo ahora”.

El exjugador de Gran Hermano pidió respeto y paciencia y aseguró que su mujer Marisol está atravesando el primer trimestre de embarazo “el cual las mujeres deben ser prudentes y cuidadosas, por su salud y la del bebé”. “Cuando nos sintamos cómodos, podremos contarles todo y compartirles toda nuestra alegría”, concluyó a aus seguidores.