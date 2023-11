Martín Salwe y su novia revelaron todos los secretos de su relación

La conexión entre Martín Salwe y la bailarina "Nenu" López no solo se experimenta en la pista del "Bailando", sino que trasciende las luces y la coreografía. La pareja, que comenzó su romance hace casi un año, comparte su historia de amor en una entrevista exclusiva con CARAS, revelando detalles de una relación que va más allá de lo artístico.

"La conexión fue inmediata en nuestro primer encuentro, pero a medida que la fui conociendo más a fondo, me enamoré. Aprendo mucho de ella todo el tiempo. Admiro su resiliencia, valentía, inteligencia y su enorme corazón. Agradezco haberme cruzado con ella porque ha hecho cosas que nunca olvidaré", destacó el locutor y figura de "Sex" sobre su novia.

Martín Salwe 1.jpg Martín Salwe y Nenu López

Martín Salwe siempre priorizando las conexiones profundas basadas en el buen humor y el sentido de pertenencia, describe a "Nenu" como alguien que encarna esos principios. "Me enamoro de la persona y de lo que me hace sentir pleno", agrega el ex participante del "Hotel de los Famosos".