Maru Botana fue consultada por Yanina Latorre y sorprendió con su respuesta, ¿se viene la reconciliación?

Maru Botana volvió a estar en boca de todos . No solo por su curiosa iniciativa de batir un récord Guinness con una torta Rogel de proporciones gigantescas, sino también por el renovado foco mediático sobre su histórica enemistad con Yanina Latorre. Lejos de querer ponerle punto final al asunto, la reconocida cocinera dejó en claro que no tiene intenciones de recomponer la relación con la panelista, a quien conoce desde sus años de juventud.

Sin embargo, la nota cobró un tono más tenso cuando Pamela David le preguntó si iría como invitada al nuevo programa que prepara la esposa de Diego Latorre. La expresión de Maru cambió al instante. “Sí, qué sé yo. Es un tema que a mí me aburre, y ni me imagino a la gente”, respondió con una mezcla de fastidio y sarcasmo, dejando en claro que no tiene el más mínimo interés en ver o hablar de Yanina.

Maru 2.jpg Maru Botana

Maru Botana habló sobre una posible reconciliación con Yanina Latorre

Más adelante, la conductora insistió en tono distendido, sugiriendo que una gran porción de Rogel podría ser el puente para una reconciliación. “Ay, no sé chicos”, dijo Maru, visiblemente incómoda, acompañando sus palabras con un gesto de hartazgo. Las carcajadas nerviosas ante el comentario de Pamela dejaron en claro que, más allá del humor, el tema le genera incomodidad. A modo de evasión, prometió enviarle una porción de torta a David, pero no mencionó a Latorre.

El trasfondo de esta enemistad tiene raíces profundas. Según relató la propia Maru, el conflicto se originó en la época universitaria, cuando Yanina Latorre mantenía una relación sentimental con uno de sus hermanos. Desde entonces, y pese a haber compartido espacios académicos y sociales, nunca lograron establecer un vínculo fluido. Lejos de suavizarse con el tiempo, la tensión fue creciendo con los años, alimentada por declaraciones cruzadas y episodios públicos.