Maru Botana reveló cómo fue el día que cocinó con hormigas

Maru Botana estuvo como invitada en Noche al Dente, el programa que conduce Fer Dente en las noches de América TV. Cómo no podía ser de otra manera, la famosa cocinera realizó una torta en vivo al mismo tiempo que contó una particular anécdota relacionada a su gran pasión que es la cocina y las hormigas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1760482560981729676&partner=&hide_thread=false La anécdota de Maru Botana cocinando con hormigas



Mirá el programa en vivo acá https://t.co/718O59XAjP#NocheAlDente EN VIVO @ferdente17 @jotaxTV pic.twitter.com/W8tPJ0WIPB — América TV (@AmericaTV) February 22, 2024

"Entonces dije: '¿Qué hago?'. Tener que empezar la torta de cero... quería llorar. Mi mamá me dijo 'no importa son como amapolas, dejalas'", continuó. Ante esa respuesta de su madre, Maru reveló que dejó la torta así tal cual estaba y se la entregó a su cliente.

Coco Carreño contó la verdadera historia de su pelea con Maru Botana

Durante mucho tiempo, Coco Carreño mantuvo el silencio sobre su pelea con Maru Botana. El cocinero nunca quiso revelar el motivo del distanciamiento con quien fuera su gran amiga. Sin embargo, en una entrevista que le realizó la revista Hola, el chef contó la verdad sobre la polémica que se desató con la pastelera.

Maru Botana y Coco Carreño tenían una amistad entrañable, de esas que parece que nunca se van a romper. Ella fue, inclusive, quien le puso el sobrenombre Coco, dejando en el olvido su nombre de pila, Sebastián.

COCO CARREÑO.jpg Coco Carreño y Maru Botana tuvieron una hermosa amistad, que se terminó de manera abrupta.

Pero, por esas vueltas de la vida, hace tiempo los famosos cocineros se distanciaron. Coco quedó muy afectado por el desafortunado gesto hacia él que tuvo la pastelera. El tiempo pasó, pero no logró hacerlo olvidar el dolor que le causó. Y la amistad nunca se pudo recomponer.

"Cuando me ofrecieron trabajar en América fui a su casa a contarle, porque ella no iba a estar en el programa. Me dijo que no podía dejar pasar la oportunidad", reveló el cocinero. "Le pregunté muchas veces si le molestaba que yo hiciera tele solo y me aseguró que no", agregó Carreño.

En aquel momento, él también trabajaba en la revista de Maru Botana "y dependía de ese sueldo", confesó "Sin embargo, a los diez días me discontinuaron de su revista. Eso me dolió un montón. No me banqué lo que me hizo. Años después nos convocaron para hacer un programa con Jimena Monteverde, también para América, pero Maru ya había firmado para el mismo canal… Y bue, nos quedamos sin programa", reveló el chef sobre su pelea con la pastelera.