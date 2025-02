Más enamorado que nunca, Mauro Icardi se le declaró a la China Suárez

La flamante pareja, Mauro Icardi y la China Suárez , viajó a Italia y los posteos románticos en redes sociales siguen siendo recurrentes. Según trascendió, el jugador fue citado por la Justicia italiana por una de las batallas que tiene con su ex pareja, Wanda Nara .

El futbolista creyó certera la ocasión para invitar a su pareja a ser su compañera de viaje, no solo será un viaje por temas poco gratos, sino que aprovecharán para vacacionar en el invierno europeo y ¿alejarse del escándalo? por algunos días . Días atrás surgieron rumores de enojos y crisis en la pareja, pero el aire europeo parece haber cambiado sus semblantes y que el amor siga intacto.

Los días de Mauro Icardi y la China Suarez en Italia

Icardi Suarez IG.jpg Mauro Icardi y la China Suarez, a través de Instagram, desde Italia.

Aun así, ningún posteo se asemejó al recientemente publicado por Mauro Icardi, donde realizó una gran declaración de amor hacia Eugenia “China” Suarez junto a fotos en emblemáticos sitios de Milán. “Camminare per le vie di milano, mano nella mano, come se il tempo si firmasse solo per noi (caminando por las calles de Milán, de la mano, como si el tiempo estuviera firmado solo para nosotros)”, escribió el futbolista del Galatasaray en sus historias de Instagram.

No solo expresó sus sentimientos en historias, también realizó un posteo con imágenes de ambos por las calles de Milán, los lugares más turísticos de la ciudad. En su epígrafe, escribió: “Bajo el cielo de Milán, con la lluvia y contigo, la vida es como un poema”. Si bien la pareja disfruta salidas y paseos por las calles italianas, el principal motivo del viaje para Mauro Icardi es resolver cuestiones vinculadas con los bienes que deben repartirse con Wanda Nara.

Icardi Suarez Italia.png

Vale recordar que la pareja poseía distintas propiedades y, también, seis vehículos de lujo, que poseen una deuda importante en patentes, y la ex pareja no logra concretar quién se hará cargo de la misma. En la justicia europea, se visibiliza un nuevo y gran enfrentamiento entre los mediáticos que se detallará, probablemente, en distintos portales nacionales e internacionales según avance.