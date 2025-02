Matías Martin blanqueó por qué se enamoró de su novia periodista

Martin - De Masi.png Matías Martin confirmó su relación con Victoria de Masi.

“¿Victoria?”, quiso confirmar el cronista y Martin decidió hacer una broma al respecto: “Siempre es un triunfo, somos campeones del mundo”. Los periodistas se conocían de hace tiempo, pero el vínculo fue mutando tras la separación del conductor: “Es amiga de mi compañera Emilse Pizarro, que labura conmigo hace varios años, así que ya nos conocíamos. Nos encontramos, habíamos charlado varias veces, nos encontramos y camina, fluye, va bien", explicó.

Sobre cuál era la etiqueta de la relación dijo: “Me recuesta porque vengo de 20 años de matrimonio, la palabra noviazgo me parece para chicos, para nenes y yo de nene solo me quedan mis hijos. Me cuesta mucho la etiqueta, siento que me acabo de separar, mi estado civil es ese: me acabo de separar. Sí, estoy en pareja, estoy contento”, afirmó. En esta misma línea, aseguró: “Si estoy con alguien, estoy con esa persona, nadie obliga a nadie a nada, funciona para los dos lados. Lo que te pase en la vida contamelo y lo charlamos, pero hay una cuestión elemental”.

Matías Martin.mp4 Matías Martin confirmó su romance en el móvil de LAM

Aun así, sobre el final de la nota el conductor radial enfatizó sobre la buena relación que posee con su ex pareja y madre de dos hijos, más allá de su nueva relación amorosa, Mencionó que recientemente celebraron juntos el cumpleaños del varón, compartiendo una comida en armonía. Y subrayó que no hay conflictos entre ellos: “Nos llevamos bien y bueno, hay que armonizar porque tenemos dos hijos, nos vemos los cuatro”, expresó al ser consultado.

¿Quién es Victoria de Masi?

Victoria De Masi, de 42 añas y oriunda de Tierra del Fuego, es una destacada periodista con una trayectoria de más de 15 años en Clarín. Durante su carrera, cubrió importantes acontecimientos como la campaña de la Libertad Avanza. Además, es autora de varios libros, entre ellos la biografía de Carlitos Nair Menem, Carlitos Way (2016), y su más reciente trabajo, “Karina: la hermana, el jefe, la soberana”, que aborda la figura de Karina Milei. Actualmente, De Masi colabora con elDiarioAR y tiene una columna en “Gelatina”.

La nueva vida de Matías Martin junto a su pareja y colega, Victoria

Matías Martín cerró una etapa en diciembre de 2023, cuando se confirmó su separación tras un largo matrimonio, del cual nacieron sus hijos Mila y Alejo. Ahora, con Victoria De Masi a su lado, el periodista parece estar escribiendo un nuevo capítulo en su vida personal. Con historias compartidas en sus redes sociales y la complicidad que muestran en cada interacción, la pareja promete convertirse en una de las más comentadas del mundo del periodismo.