Matías Martin dio su fuerte punto de vista tras la separación de Natalia Graciano

para explicar el final de esta pareja de 20 años, con dos hijos en común -Mía y Luca-, Yanina Latorre agregó que en la pareja hubo "un desgaste muy profundo y mucha diferencia ideológica... Tengo entendido que no hay terceros en discordia, ",

MATIAS-MARTIN.jpg Matías Martin y Natalia Graciano, con sus hijos Luca y Mía.

El conductor de Todo Pasa ya había dicho que durante la pandemia atravesaron una fuerte crisis con Natalia Graciano. Y en los últimos tiempos se lo vio acompañado por su hija menor en diferentes eventos.

Qué dijo Matías Martin sobre su separación

Desde Urbana Play, en su ciclo radial, Matías Martín declaró: "Estoy en un momento muy particular de mi vida... hay una mirada con lupa en cada posteo viejo, análisis...". Y se mostró indignado por los dichos de Yanina Latorre: "Me sorprendió que un comentario o una opinión de un panelista sea considerado una información".

"Eso es una opinión de alguien que dijo eso. Lo ponen entre comillas con una foto mía y yo no dije eso, ni lo diría ni lo pienso, ni estoy de acuerdo. Como no hablás, lo dan por hecho... Sabía que iba a venir esta parte así que estoy por un lado muy tranquilo, por otro lado muy seguro... y por otro lado, no siento que tenga que dar una explicación”, cerró el conductor, confirmando la separación pero sin dar más detalles.