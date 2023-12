Matthew Perry murió por "efectos agudos de la ketamina", según reveló la autopsia

En noviembre, se revelaron los primeros detalles de la autopsia de Perry tras un exámen toxicológico. Este informe detalló que el actor dio negativo en fentanilo y metanfetamina.

Finalmente, este viernes el Departamento Médico Forense de Los Ángeles reveló que "la causa de la muerte del actor Matthew Langford Perry, de 54 años, fueron los efectos agudos de la ketamina" y que "los factores que contribuyeron a la muerte de Perry incluyen ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina (utilizada para tratar el trastorno por consumo de opioides). La forma de muerte es accidental".

Quién era Matthew Perry

Matthew Perry se destacó como actor en los años 90 tras alcanzar la fama luego de interpretar a Chandler Bing en la sitcom estadounidense "Friends". En el elenco de la serie también participaron Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer y Matt Le Blanc. La serie duró diez temporadas entre 1994 y 2004.

friends.jpg

Durante gran parte de su vida, el actor luchó contra sus adicciones, la cual le causó daños irreparables en su salud. Poco tiempo antes de su muerte, Perry escribió "Amigos, amantes y aquello tan terrible" una autobiografía contando, entre otros detalles, los momentos más difíciles de su vida.

Según contó en el libro, mientras formó parte del elenco de Friends sufrió varios episodios de adicción a las drogas y al alcohol.

"Me he gastado más de siete millones de dólares para intentar mantenerme sobrio. He ido a unas 6.000 reuniones de Alcohólicos Anónimos. He estado en rehabilitación 15 veces. He estado internado en un hospital psiquiátrico. He ido a terapia dos veces a la semana durante 30 años. He estado a las puertas de la muerte", confesó Matthew en sus memorias.

La muerte fue muy impactante para los fanáticos de la serie y para sus compañeros de elenco que compartieron recuerdos en las redes sociales.