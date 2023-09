"Me desmayé", cómo fue el encuentro entre María Belén Ludueña y Leda, la mujer de los milagros

Embed

María Belén Ludueña relató sus propias sensaciones al encontrarse con Leda: "Volví muy conmovida por lo que viví. Volví distinta. A uno de nuestros productores le habló al oído, a otra persona le cantó, a mí me puso la mano en mi frente y yo me desmayé, me desplomé". La periodista destacó que cada persona que se acerca a Leda tiene una historia única y profundos deseos, desde sanar enfermedades hasta reconciliarse con seres queridos.