"Me mandé una macana": la angustia y confesión de Maxi Ghione luego de quedar en libertad

El actor Maxi Ghione realizó un video en redes sociales, donde pidió disculpas a sus allegados y solicitó la restitución de sus pertenencias.

Luego de atravesar días difíciles a raíz de una situación judicial que tuvo amplia repercusión, Maxi Ghione volvió a comunicarse públicamente con sus seguidores. El actor utilizó sus redes sociales para hablar sobre las consecuencias que tuvo el episodio en su vida personal y hacer un pedido dirigido especialmente a las personas que lo acompañaron durante este momento.

En un nuevo video, Ghione reconoció que atravesó una situación complicada y pidió disculpas a sus seres queridos. Si bien evitó brindar detalles sobre la denuncia que originó su detención, admitió haber cometido “una macana” y aseguró que el conflicto también tuvo consecuencias en su relación de pareja.

“Quiero antes que nada pedirle una disculpa a la gente que me ama , a la gente que sufrió. Me mandé una macana. Tuve la peor semana de mi vida”, expresó el actor en la grabación que compartió en sus redes sociales.

Qué dijo Maxi Ghione sobre su detención

El actor había sido detenido el pasado 29 de septiembre en su domicilio de Lehmann, provincia de Santa Fe, luego de una denuncia realizada por un joven por presuntas amenazas y privación ilegítima de la libertad. Tras presentarse ante los tribunales de Rafaela el 2 de octubre, la fiscal Cecilia Doro dispuso su libertad. En ese marco, Ghione quedó imputado preventivamente por amenazas y tenencia de armas, mientras continúa el avance de la investigación.

En su descargo, el artista también buscó despejar versiones vinculadas a un posible problema de consumo y aseguró estar dispuesto a someterse a los estudios que sean necesarios para demostrarlo: “Me pongo a disposición para que me hagan los estudios que quieran y ahí va a arrojar que no soy ningún adicto. Mandé una cagada, una macana, pero no quiere decir que sea adicto”, afirmó.

Además, Ghione hizo referencia a dos elementos vinculados al procedimiento judicial. Por un lado, solicitó que le devuelvan su teléfono celular debido a que lo necesita para desarrollar sus actividades laborales. Por otro, reclamó la restitución del armamento que fue incautado, al sostener que es coleccionista y tirador deportivo y que cuenta con la documentación correspondiente.

La situación personal que atraviesa Maxi Ghione

Más allá de las cuestiones judiciales, el actor puso el foco en el impacto que tuvo lo ocurrido en su vida privada. En particular, aseguró que perdió a su pareja como consecuencia de todo lo sucedido: “Nunca en mi vida cometí un delito. Soy inocente, no estoy en libertad condicional, estoy en libertad”, sostuvo Ghione durante el video.

En otro tramo de su mensaje, el actor expresó el dolor que le provocó la ruptura de su relación: “Todo esto que estoy pasando hizo que pierda a la mujer que amo”. De esta manera, Maxi Ghione volvió a hablar públicamente después de recuperar la libertad y reconoció la difícil situación personal que atraviesa mientras la causa judicial continúa su curso. Su mensaje estuvo centrado en pedir disculpas, aclarar algunos aspectos sobre su situación y manifestar su disposición a colaborar con la Justicia.