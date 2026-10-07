Ana Servidio, tras su expulsión del PJ: "Peronista voy a ser toda la vida"

La secretaria de Vivienda y Hábitat cargó contra los "dos o tres apellidos" que manejan el peronismo, al que calificó como una "cáscara vacía". "Me duele",dijo.

Ana Servidio , secretaria de Vivienda y Hábitat de la provincia, no se quedó callada sobre su expulsión del Partido Justicialista de Neuquén . Está en la lista de los 44 afiliados que quedaron fuera de la estructura partidaria, por haber integrado una lista en 2023 con otro sello que no es el justicialista, algo que prohíbe la carta orgánica partidaria, más allá de si está bien o no dentro del debate político.

La funcionaria provincial y militante justicialista apuntó contra la conducción del peronismo neuquino, más allá de que circunstancialmente esté José "Turco" Asaad, de su mismo espacio, y con un pie afuera de la estructura por una denuncia por violencia de género. Entre los expulsados aparece el mismo Asaad, Servidio y el subsecretario de Producción y dirigente del Movimiento Evita, Marcelo Zúñiga .

"Yo peronista voy a ser toda la vida. A mí que me expulsen de un partido no me saca mis principios, no me saca mis valores", afirmó en diálogo con Línea Abierta de LU5.

La funcionaria del gobierno de Rolando Figueroa no es una militante más. Es nieta de Antonio Cafiero, uno de los dirigentes históricos del peronismo, que en 1988 disputó la interna presidencial con Carlos Menem. Además, tiene una larga trayectoria en el Estado provincial, en especial en el COPADE donde se desempeñó en la conducción, pero también en una carrera técnica de alto nivel. También fue concejal por la ciudad de Neuquén por el Frente de Todos.

El peronismo neuquino tiene aún una fuerte influencia de Oscar Parrilli más allá de que no haya ganado las últimas elecciones del 15 de marzo.

Su expulsión forma parte de un proceso que el PJ neuquino viene impulsando desde hace tiempo contra afiliados que, en las elecciones de 2023, acompañaron otras propuestas electorales en contra de lo que establece la Carta Orgánica. La Cámara Nacional Electoral se pronunció sobre el caso el pasado 28 de septiembre.

Peronismo neuquino: "Una pyme familiar"

Servidio recordó que la medida respondió a "una solicitud del comité de disciplina" del partido. De inmediato amplió la mirada hacia lo que, a su juicio, ocurrió en el justicialismo provincial en las últimas tres décadas.

"El Partido Justicialista de la provincia de Neuquén tristemente lo han convertido en una cáscara vacía, con cero vocación de poder", sostuvo. "Lo han convertido en una pyme familiar que manejaron siempre dos o tres apellidos. Nunca se salieron de ese espacio de decisión."

Según su descripción, ese núcleo reducido fue el que "definió quién iba y quién no, cómo se conformaban las listas, quiénes eran parte de la estructura del partido y quiénes no".

Lo calificó como "una decisión totalmente discrecional, en función de intereses de unos pocos". Agregó que ese esquema habilitó "poco y nada" el juego, la crítica y la construcción de otros militantes.

"El Partido Justicialista de la provincia de Neuquén tristemente lo han convertido en una cáscara vacía, con cero vocación de poder" - Ana Servidio, militante justicialista y secretaria de Vivienda y Hábitat de la provincia de Neuquén. "El Partido Justicialista de la provincia de Neuquén tristemente lo han convertido en una cáscara vacía, con cero vocación de poder" - Ana Servidio, militante justicialista y secretaria de Vivienda y Hábitat de la provincia de Neuquén.

"Nos castigan de esta manera"

Para la secretaria, la expulsión tiene una lectura política de un enfrentamiento entre quienes se han ido de las estructuras tradicionales del peronismo, lo que llama esos "dos o tres apellidos".

"Quienes no hemos sido cómplices de ese vaciamiento del partido y de esa funcionalidad del partido para algunos intereses en particular, nos castigan de esta manera", planteó.

Ana Servidio y Marcelo Zúñiga, del mismo espacio militante, fueron expulsados del Partido Justicialista de Neuquén en la campaña de 2029 cuando fue concejal por la ciudad.

Atribuyó la sanción a la decisión de sumarse a "un proyecto político con vocación de poder, con vocación de transformación de la provincia, que piense en las neuquinas y los neuquinos". Lo vinculó con las políticas que lleva adelante desde su área y con la justicia social, "uno de los pilares del peronismo".

También cuestionó el criterio disciplinario aplicado. Sostuvo que responde a "determinados intereses" y a "un barómetro que construyeron desde las pymes familiares".

"Me duele, es triste"

En el tramo más personal de la entrevista, Servidio reconoció el impacto de la decisión. "Me duele, es triste, porque tengo una familia vinculada al partido, a los principios del peronismo, a los valores del peronismo", expresó.

Aun así, dejó en claro que la expulsión no cambia su identidad política. "Me quedo con los valores que mi familia me dio con respecto a cómo se milita, cómo se construye y desde qué vocación hay que pensar la política", dijo.

Cerró con una definición dura sobre la conducción partidaria. "Esto es política barata, y la verdad es que no hace a la política grande que supo ser el peronismo", concluyó.