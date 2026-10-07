La inestabilidad continuará durante varios días en la región, con lluvias, lloviznas y mejoramientos temporarios en Neuquén y el Alto Valle.

"Los fenómenos más intensos serán entre hoy y el viernes": cómo seguirá la lluvia en Neuquén.

La lluvia seguirá presente en la región durante buena parte de los próximos días, aunque no tendrá la misma intensidad de manera permanente. El pronóstico anticipa períodos de precipitaciones, jornadas grises y algunos momentos de mejora, en un escenario marcado por el ingreso de aire húmedo.

El responsable de la estación meteorológica de Cipolletti, dependiente del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), Mauricio Gorostarzu , explicó en LU5 que las condiciones de inestabilidad continuarán durante las próximas horas en Neuquén capital y el Alto Valle de Río Negro.

A diferencia de lo que ocurre en la zona cordillerana, donde cesó el alerta amarilla , en la zona de la Confluencia se mantiene vigente el nivel de alerta por lluvias de variada intensidad y se extendió durante la tarde de este miércoles.

Para este período se estiman acumulados de entre 13 y 15 milímetros durante toda la jornada. Durante las primeras horas del día se registraban lloviznas aisladas y de poca intensidad, pero el panorama puede cambiar con el correr de las horas. Según explicó Gorostarzu, se esperan lluvias de variada intensidad que podrían mantenerse hasta la noche.

El especialista anticipó que los fenómenos más intensos para la región se esperan entre la tarde de este miércoles y nuevamente durante el viernes, cuando podrían registrarse lluvias y chaparrones.

A partir del jueves comenzaría una disminución progresiva de la intensidad de las precipitaciones. Sin embargo, esto no significará el regreso inmediato del tiempo estable: la nubosidad y la humedad continuarán durante los próximos días, con posibilidades de lluvias débiles y lloviznas intercaladas con mejoramientos temporarios.

Omar Novoa

La lluvia seguirá durante el resto de la semana

El escenario previsto para los próximos días mantiene como característica principal la inestabilidad. El cielo permanecerá mayormente cubierto y podrían producirse nuevas precipitaciones, aunque de menor intensidad que las previstas para este miércoles.

El viernes aparece nuevamente como una jornada en la que podrían aumentar las lluvias en la zona de la Confluencia. "Los fenómenos más intensos serán entre hoy y el viernes", explicó el especialista.

Después, durante el sábado, se espera un mejoramiento temporal, con nubosidad variable. Ese alivio, sin embargo, sería transitorio. Entre la tarde y la noche del sábado, durante el domingo y al comienzo de la próxima semana volverían a predominar las condiciones húmedas.

Gorostarzu señaló que se espera el ingreso de aire húmedo asociado a vientos provenientes del sector este y sudeste, con períodos de viento del noreste. Esa circulación favorecerá el ingreso de humedad desde el océano Atlántico y mantendrá las condiciones necesarias para la formación de nubosidad y precipitaciones.

Por eso, aunque la intensidad de las lluvias irá cambiando, la humedad continuará siendo una de las principales características del tiempo en la región.

Omar Novoa

Qué ocurre en la Cordillera

En la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro, el panorama comenzó a mejorar. La alerta meteorológica amarilla que estaba vigente para esa región cesó durante la mañana.

De todos modos, no significa que desaparezcan por completo las precipitaciones. Hasta el viernes todavía pueden registrarse algunas lluvias y nevadas aisladas, pero por el momento no presentan características que justifiquen la continuidad de un alerta.

La diferencia con el área de Neuquén capital y el Alto Valle está dada principalmente por la intensidad de los fenómenos previstos. En la cordillera se esperan condiciones más favorables, aunque con períodos de precipitaciones y mejoramientos temporarios.

Por qué octubre llegó con tantos días grises

La persistencia de la lluvia y la nubosidad también generó una pregunta: ¿es normal tener tantos días húmedos y grises durante octubre? Gorostarzu explicó que este tipo de períodos puede ocurrir durante la primavera en la región de la Confluencia. El ingreso de aire húmedo puede generar varios días consecutivos con nubosidad y precipitaciones de distinta intensidad.

Pero este año existe además un contexto climático particular. El especialista mencionó la presencia de un evento oceánico-atmosférico asociado a El Niño, que no tiene una influencia directa sobre la región, aunque sí puede favorecer una mayor variabilidad en las condiciones atmosféricas.

En este caso, la situación está vinculada con un profundo centro de baja presión ubicado frente a las costas centrales de Chile y un frente frío de lento desplazamiento. Ese sistema favorece la circulación de vientos desde el este y sudeste y permite el ingreso de humedad.

A esto se suma otro sistema de baja presión ubicado al este de la Patagonia, que continuará favoreciendo durante los próximos días la circulación de vientos del este, sudeste y noreste.

Omar Novoa

La particularidad de la región es que esa circulación permite que la humedad proveniente del Atlántico avance hacia el oeste sin encontrarse con grandes barreras orográficas. Así, el aire húmedo alcanza la zona de la Confluencia y genera condiciones favorables para la presencia de nubosidad y precipitaciones.

El resultado será un período de varios días con tiempo inestable, alternando lluvias de distinta intensidad con momentos de mejoramiento. El cambio más marcado podría darse durante el fin de semana, aunque por ahora no se espera una estabilidad prolongada.

Esto significa que la lluvia no se despide todavía de Neuquén: habrá pausas y períodos de menor intensidad, pero la humedad y la inestabilidad continuarán dominando el escenario meteorológico durante los próximos días.