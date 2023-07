Melody Luz mostró cómo creció su hija con Alex Caniggia: la foto más hermosa a los 7 días

Hace ya una semana que nació Venezia, la hija de Melody Luz y Alex Caniggia. Sin embargo, y para sorpresa de todos teniendo en cuenta el perfil mediático de ambos, los flamantes padres decidieron nos mostrar imagen alguna del rostro de la beba, algo que muchos padre hacen para cuidar la privacidad de sus hijos. Sin embargo, eso no impide que la mediática no vaya compartiendo con sus seguidores como crece su hija.

La decisión de no mostrar el rostro de Venezia parece haber sido muy pensada por Melody Luz y Alex Caniggia, a tal punto que incluso llegaron a hablar con su abogado.

La primera que habló del tema fue la bailarina. “Se acostumbraron tanto a la exposición de menores de edad ¿Qué ahora te lo exigen? Me encantaría contarles y mostrarles todo por todas las almas buenas y amables que nos siguen, pero también hay tanta mala leche y mal intencionado dando vuelta que no quiero que le llegue toda esa energía a mi pequeña”, anunció antes de agregar: “Me parece que no es tan difícil de entender. Gracias por quienes sí lo hacen”.

Sin embargo, luego el propio Alex Caniggia compartió un comunicado realizado por su abogado Alejandro Cipolla: "Respeten. Por razones personales, Alex Caniggia y Melody Luz tomaron la decisión de que ningún medio de difusión muestre la imagen de su hija. En caso de no cumplir con la voluntad de los mismos, se iniciarán acciones legales contra esos periodistas y medios".

Es por eso que es poco lo que se sabe de la beba. Sobre el parto, Melody Luz explicó que no resultó muy fácil. "El viernes 14 de julio yo estaba cumpliendo las 38 semanas de embarazo y como tuve diabetes gestacional, mi obstetra me había recomendado que naciera entre las 38 y las 40 semanas. Días previos a este viernes, yo ya estaba perdiendo el tapón mucoso y me recomienda ponerme unos óvulos", relató ella.

"Yo sentía que me seguía bajando, pero nunca me imaginé que había roto bolsa. El tema es que nadie me había hablado de un fisura de bolsa, de cómo era. Desde las 8 de la mañana yo tenía la bolsa fisurada, eran las 8 de la noche y yo había hecho de todo. Por tantas horas de haber perdido líquido, resulta que lo mejor era ir a una cesárea, cosa que nunca quise yo, pero era lo mejor para mí y para la bebé y así fue", agregó.