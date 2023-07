Mica Tinelli explicó por qué se peleó fuerte con su hermana Candelaria

Y por eso, luego de que Mica subiera una foto en sus redes desde Miami, uno de sus seguidores la atacó: “Me da mucha tristeza que prefieras estar ahí y no acompañando a Lelé”. Cansada de los rumores, la hija de Marcelo respondió con enojo. "Este viaje estaba planeado hace bastante ya", aseguró antes de agregar: "Si no sabés cómo son realmente las cosas please no opines, gracias".

Pochi de la cuenta de Instagram Gossipiame dio más información de los ocurrido: “Me dijo que eran peleas de hermanas, no me lo negó, pero tampoco le dio mucha entidad, entiendo que es algo del momento porque siempre fueron muy unidas”.

El que si acompañó a Cande fue Coti, quien le dedicó un tierno mensaje en donde le muestra todo su amor: "El amor y el arte son la misma cosa. Compartirlo con vos es mi profunda felicidad. Lo que digan me la suda bien sudada, de la cabeza al juanete. Habla más de los demás que de nosotros mi amor". "Sólo el amor alumbra lo que perdura. Sólo el amor convierte en milagro el barro", agregó.