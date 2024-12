Mica Vicciconte dejó mal parado al Fabián Cubero por lo que le enseñó a Luca en el Supermercado

Es que en una entrevista reciente, la modelo reveló que uno de los aspectos que más llamó la atención de Mica es la estrecha relación que Luca desarrolló con su papá, rompiendo el estereotipo de que los hijos varones suelen estar más apegados a sus madres. "Lo curioso es que terminó yendo en contra de lo que todos me decían. Hijo varón, siempre pegado a la mamá. Bueno, no es el caso", explicó. Según contó, Luca y Cubero comparten tiempo de calidad jugando juntos y realizando actividades en las que ella muchas veces queda "afuera".

En ese sentido, destacó la importancia de fomentar actividades para el desarrollo de su hijo. "Yo lo llevo a natación. Hasta que no sepa nadar, no hay motivo para que deje la actividad. Es el único deporte que está obligado a hacer. Así me lo inculcaron a mí, más allá de ser guardavidas y profe de natación. Igual en este caso no va obligado: lo disfruta", explicó la panelista de Ariel en su Salsa.

Mica Viciconte contó cómo cría a Luca Cubero

Mica también se refirió a cómo maneja el tiempo de su hijo con dispositivos electrónicos y su rutina diaria. "En la semana no le doy ningún dispositivo electrónico. Sí, los sábados y domingos, que le pongo una o dos horas la tele. Lo que pasa es que la ve un ratito y después quiere salir a jugar", relató. Además, mencionó que Luca disfruta de actividades lúdicas con sus juguetes, como autitos, masas y camioncitos, dejando en claro su enfoque en fomentar el juego creativo.

Aunque al principio le costó adaptarse a la maternidad, Mica Viciconte reconoce que con el tiempo todo fluyó más naturalmente. "Las primeras noches, luego de tener a Luca, yo no dormía. Iba cada dos minutos a ver si respiraba. Después todo fluye y es más tranquilo de lo que una piensa. Ahora por las noches ni lo escucho, y si se despierta porque quiere algo, va con el padre", confesó con humor.