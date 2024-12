Mica Viciconte reveló cómo es el particular método de alimentación de su hijo Luca Cubero

En una entrevista con Revista Gente, Mica reveló cómo ha adaptado su enfoque hacia la alimentación y los hábitos de su hijo a medida que ha crecido. "Al principio era muy estricta con la comida", admitió. Sin embargo, con el tiempo, ha aprendido a relajarse un poco y permitir pequeños placeres para su hijo. "Come sano, pero si le das un helado se vuelve loco de la alegría. Entonces no lo privo de eso, aunque no le doy dos por día. Es uno cada tanto", explicó.