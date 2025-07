Mica Viciconte se metió en el escándalo de la China Suárez y la criticó por un hecho en particular

La conductora se metió en uno de los escándalos más importantes del momento y no dudó en dar su opinión.

Entrevistada por el programa Puro Show (eltrece), Mica no esquivó el tema y compartió su visión basada en su propio recorrido: “Lo mío fue un caos, no fue tan tranquila toda la parte vivida”, dijo en relación a sus comienzos con Cubero y el vínculo con Nicole Neumann, madre de las hijas del exfutbolista. “A veces ensamblar familias es muy difícil porque la madre o el padre no colaboran”, agregó, dejando en claro que construir una dinámica familiar saludable requiere compromiso de todas las partes involucradas.

En ese marco, y al ser consultada sobre el conflicto entre la China y Vicuña, la ex Combate fue tajante: “Creo que el tema de Wanda, la China... excedió cualquier tipo de límite. Todo se fue muy al pasto. Aparte, los únicos que sufren son los chicos... Es un espanto, la pasan mal”. Así, Viciconte se sumó a las voces que cuestionaron la exposición mediática de un tema tan delicado que involucra a menores.

Uno de los puntos más polémicos de la disputa fue la supuesta revocación, por parte de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, del permiso para que sus hijos viajen con la actriz a Turquía, donde Suárez planeaba radicarse junto a su nueva pareja. Sobre este punto, Mica fue directa: “Los nenes no son rehenes de nadie. Si los nenes están estudiando en un lugar, no se pueden ir porque vos tenés un novio y agarrás y te vas. Hay que pensar en los chicos”, remarcó, en línea con su mirada sobre la responsabilidad compartida en la crianza.

Mica 1 Mica Viciconte

Mica Viciconte criticó a la China Suárez

Viciconte también se refirió al posteo que encendió la polémica: un largo texto que la China compartió en sus redes sociales, en el que acusó a Vicuña de “infiel”, “maltratador” y “padre ausente”. Al respecto, expresó: “No estoy en la cabeza de la China, solo vi el posteo que hizo y me pareció desagradable”. Y sumó una advertencia sobre las consecuencias de llevar al ámbito público este tipo de disputas familiares: “Después de ese comunicado no hay vuelta atrás. Los archivos quedan, no se borran”.

Por último, Mica reflexionó sobre su propia experiencia como madre de Luca, el hijo que tuvo con Cubero, y marcó una diferencia notable con la postura de la actriz: “Yo a Luca lo puedo dejar con el padre y me quedo súper tranquila. Tiene un padre presente y amoroso. Yo no sé si me iría a la primera de cambio con cualquiera”, sentenció.