Migue Granados le puso un particular apodo a Mario Pergolini

El conductor y streamer escuchó lo que dijo el ex CQC de Olga y reaccionó con una dura frase para él

Es que el lunes, el creador de CQC visitó el programa Noche al Dente, y fiel a su estilo no se atajó al momento de dejar picantes declaraciones acerca de todo lo que le consultaron.

"A mí me parece que hay varios que ahora se están como perfilando después de un tiempo de búsqueda. Migue Granados de Olga estuvo también en Vorterix y me parece que lo de él es como un canal donde tiene como estrellas", analizó filoso Pergolini.

"Lo fulminaste", acotó con humor Dente. "Está apuntando a otra gama. Creo que la televisión va a necesitar un reemplazo y me parece que Olga va más para ese lado. Después veo otros que tienen como shots divertidos", continuó.

Finalmente cerró: "A mí lo que me gusta de la búsqueda del streaming y que me parece que ahora la están cag... es que no era algo para tener demasiada competencia. Todos podríamos haber estado más mezclados y hacer más cosas y se preocuparon más por decir: 'Este es el número'. Eso los llevó a otro lugar".

La respuesta de Migue Granados

Como siempre, Migue contestó con humor: "Hay que escucharlo a él porque es pionero. Es el Lucho Avilés del streaming. Sabe mucho. Llegó a la fiesta antes de que llegaran los invitados. Yo empecé en Vorterix. Lo mío es amor-odio con él".

Luego de esto, Granados explicó en Intrusos que no le molestaba para nada que su programa se pareciera a uno televisivo: "Nuestra diferencia es que nos gusta hacer cosas muy producidas. No veo tanta diferencia. Intrusos podría salir también por Youtube. Nosotros tenemos una cámara, un productor igual que ustedes".

Para terminar, el conductor dio a entender que tenía una buena relación con Pergolini: "Vorterix es uno de los mejores lugares donde trabajé. Dentro de su ego, él entiende cuando hay que darle lugar a los nuevos".