Miguel Ángel Cherutti contó qué sintió cuando tuvo que actuar para Pablo Escobar

“Me pasan a la habitación la llamada y una voz muy joven me dice ‘¿Tu eres el imitador de Julio Iglesias?’. Año 86, la rompía. Me dice: ‘Mi padre quiere contratarte para el cumpleaños de mi hermana y quiere que hagas el show y que imites a Julio Iglesias’. El problema es que me voy ya pasado mañana, ya salimos para Argentina”, rememoró.