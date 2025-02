Mirtha Legrand cumple 98 años y lo celebra con una gran fiesta: los famosos invitados

Los detalles del evento en el que la diva de la televisión recibirá a sus familiares y amigos más íntimos. El vestuario contará con dos cambios del look.

Ramiro Arzuaga, el organizador y ambientador del cumpleaños de Mirtha Legrand, adelantó en Los Primeros de la Tarde con Pía Shaw (CNN Radio) que el menú incluye una recepción con canapés, entrada de burratina con jamón crudo y, como plato principal habrá dos opciones: risotto popé con espinaca o agnolottis rellenos de salmón con salsa de crema. De postre, crumble de manzana con helado, seguido de una gran torta rogel decorada con flores. “Mirtha ama el rogel, así que siempre es la estrella de la noche”, aseguró.

ARZUAGA-DESTACADA-749x561.jpg.jpg Ramiro Arzuaga, organizador de eventos a cargo del cumpleaños del cumpleaños de Mirtha Legrand.

El decorador contó que en la ambientación de este año el color predominante será el blanco y crudo, con toques en blanco y negro. “El año pasado hicimos todo en tonos rosados, así que esta vez cambiamos la paleta”, pormenorizó, y contó que las flores tendrán un gran protagónico. “Me gusta que haya flores por toda la casa, en el living, en el comedor e incluso en los baños”, concluyó.

A pesar de su pedido de no recibir regalos, la conductora sabe que sus amigos querrán agasajarla. Sin embargo, lo que más valora son las muestras de cariño de su público. “A veces me pregunto cómo es posible que me sigan demostrando tanto amor”, comentó emocionada la gran diva de la televisión argentina.

Fiel a su estilo elegante, “La Chiqui” contará con dos cambios de look durante la velada, manteniendo su estilo clásico y sofisticado. Como primera prenda, llevará un vestido de cristales en color plata, a cargo del diseñador Claudio Cosano. Luego de la cena y para el momento de soplar las velas de la torta, lucirá un vestido bordado en mini pailletes multicolor de la firma Iara. Su maquillaje correrá por cuenta de Gladys Andrade y será peinada por Leo Cosenza.

Vuelta a la televisión

Después de seis años,en febrero de 2025, Mirtha volvió a conducir sus programas en Mar del Plata y cumplió uno de sus deseos. Tal como viene sucediendo en el último tiempo, la Chiqui está a cargo de la noche de los sábados por El Trece. El regreso a la ciudad costera se produjo el fin de semana pasado con una mesaza en la que estuvieron L-Gante, Flor Peña, el Puma Goity, Nicolás Scarpino.