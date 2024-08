Mirtha Legrand defenestró a Alberto Fernández por su aspecto físico: "Espantoso, Panzón"

Con sus invitados en "La noche de Mirtha", la conductora debatió sobre el momento que atraviesa el ex Presidente y fue muy dura a la hora de criticarlo pero no por su accionar sino por su aspecto físico. Lo mató.

A su vez, Legrand se mostró indignada y lanzó un gran apoyo a Fabiola. "Todos nos horrorizamos cuando vimos el ojo en compota, eso fue definitivo. Hay algo que se llama decoro", dijo sin tapujo.

Mirtha Legrand: “Espantoso, panzón”

Alicia Barrios, testigo de parte de Fabiola Yáñez, cuestionó la figura del Alberto como sex symbol: "Este hombre, ¿A quién puede excitar? porque la verdad, gordito...un poco desalineado. A mí no me mueve un pelo". “El poder sin lugar a dudas seduce, no sé si legítimamente”, intentó explicar Fernando Burlando. “Pero no estaban enamoradas”, acotó Bossi. “Yo no creí vivir para saber y ver que mujeres, no sé si prostitutas o qué tipo de mujeres eran, iban a Casa de Gobierno a acostarse con el Presidente, porque esa es la verdad”, continuó la conductora. “Es terrible”, confesó. “Con esos bigotes horribles. Espantosos”, sumó más adelante.

Al rato, sin poder salir de su asombro, fue por más. Luego de que López Murphy se preguntara cómo Fernández, con los problemas que tiene Argentina y la tensión que se vive, tenía tiempo para esos menesteres, Mirtha tildó al exmandatario de “impostor”. “Iba a las reuniones y levantaba el dedo, ´el hombre que ataque a la mujer será juzgado’”, recordó.

Las palabras de la conductora se hicieron virales en redes sociales y generaron miles de reacciones. Muchos de los espectadores felicitaron el poco filtro de Mirtha a la hora de hablar de la figura del ex Presidente.

Los invitados de Mirtha Legrand

En la noche de este último sábado, Mirtha Legrand recibió a los periodistas Jesica Bossi, Daniel Santoro y Alicia Barrios, a quien la exprimera dama le habría contado sobre la violencia que sufría y quien declaró en la causa como testigo. También participaron de la velada el diputado Ricardo López Murphy y el mediático abogado Fernando Burlando.

El inicio de la denuncia

Desde hace algunas semanas, el nombre del expresidente se metió en medio de la escena política debido a dos casos, uno de los cuales destapó al otro. Por un lado, la filtración de unos chats que lo comprometen por una causa en la se investiga la contratación de seguros durante su mandato. Esto se desprende de una investigación que surge relacionada con un decreto firmado por el entonces presidente, que impuso la obligación a todos los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA y en la que estaría involucrado el esposo de su secretaria.

LA noche de Mirtha.jpg Mirtha Legrand custionó la actitud de Alberto Fernández de llevar prostitutas a la Casa Rosada. Foto: Google.

La Justicia federal comenzó a averiguar y a poner la lupa sobre brokers o intermediarios de esos contratos. En medio de esa pesquisa, surgió un nuevo escándalo que involucró a Fernández. Se filtraron imágenes y conversaciones vía chat entre su secretaria y Fabiola Yañez donde la expareja del mandatario aseguró haber sufrido violencia de género por parte del expresidente. Esa filtración terminó en la denuncia de Yañez por violencia de género.