“Miss Salmón” denunció fraude en la elección de Miss Universo 2025

La noruega usó sus redes sociales y aseguró que el jurado tenía definidas a las 10 finalistas dos semanas antes de la coronación. La respuesta de Miss Universo.

A menos de una semana de Miss Universo 2025 la polémica se instaló en las redes sociales donde Miss Noruega denunció que el Top 10 del certamen se definió días antes de la gala final.

Leonora Lysglimt-Rodland , conocida como “Miss Salmón”, afirmó en un vivo de Instagram que la lista de las candidatas finales se cerró días antes de la última ceremonia, aunque no mostró pruebas de lo sucedido.

En la denuncia que se viralizó en las últimas horas, la concursante explicó que tanto ella como otras participantes se enteraron de una supuesta lista de seleccionadas antes de la gran final. Esto habría llevado a que muchas que sabían que quedarían afuera de la competencia perdieran la motivación y ganara el desánim

La noruega confió en que esta situación generó una sensación de que todo esfuerzo fue en vano y que la competencia finalmente estuvo arreglada. Pese a la denuncia, no hubo presentación de las pruebas que tendría la mujer sobre lo narrado.

“Qué sentido tiene competir si la organización de Miss Universo ya ha tomado la decisión”, se preguntó la participante que confirmó que las 10 finalistas ya estaban elegidas con al menos 15 días de anticipación.

Por el momento, la organización de Miss Universo no se hizo eco de la noticia. Sin embargo, después de la gala final que coronó a Miss México como ganadora de la edición número 74, Raúl Rocha Cantu, presidente de la organización, negó irregularidades y aseguró que la ganadora era la gran favorita del público.