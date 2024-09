Morena Rial reveló el nombre que eligió para su hijo

También aseguró que en esta última etapa no se está sientiendo muy bien. “Estoy con muchos dolores , Carmen, pero eso de que perdí el tapón mucoso no es cierto, no sé por qué lo dijeron”, contó la influencer sobre los rumores que aseguraron que en una semana podría nacer el bebé por la pérdida del tapón mucoso.

En otro momento de la entrevista, la hija de Jorge Rial admitió estar mal dormida y no anémica. “No estoy durmiendo bien porque el bebé se mueve mucho. Está inquieto. Me dijeron los médicos que ya está pesando 2 kilos 100, así que está grande, me cuesta. Yo no aumenté mucho en estos ocho meses, unos cinco kilos nada más”, confió More.