Morena Rial reveló por qué ella cree que no tiene que pagar su alquiler

Morena Rial explicó contundente el motivo por el que se rehúsa a pagar el alquiler - Google Chrome 2023-07-25 19-01-53.mp4 Morena Rial habló del alquiler de su departamento

“Pero vos lo estas usando a ese departamento”, retrucó entonces el periodista y la hija de Jorge se explayó: “Sí, pero no está a mi nombre, Jorge se comprometió a pagarlo”.

“Yo si tengo que pagar un alquiler primero elegiría algo que me guste, no un departamento porque los odio, a mí me dijeron que me tenía que mudar ahí”, agregó.

Para sentenciar el momento, Morena volvió a la carga con todo, y como con soberbia, disparó: “Yo me iría a una casa que quede más cerca de Escobar, eso me gusta más que esto que es un departamento de 2x2 y me muero de aburrimiento”.

Luego, le consultaron: “¿Cuándo tendrías que dejar el departamento?”. Entonces, la mediática contó: “Es un contrato de un año que empezó en marzo y termina en marzo del 2024, pero no lo están pagando”.