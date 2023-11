Moria Casan le tiró la peor de las ondas a Susana Giménez por su vida en Uruguay

“Yo creo que Susana ahora está como en un retiro espiritual o retiro, ¿cómo se llama?... No es una perseguida política, es una escapada de impuestos. Susana está en un retiro impositivo”, fueron las palabras exactas que expresó la ex vedette.

Pero eso no fue todo, sino que Moria también se animó a comparar el sentido del humor de Susana con el de Mirtha Legrand, sugiriendo que la segunda manejaba mejor este aspecto. “Yo manejo la ironía y, tal vez, ella sea más conservadora, más anafltalinada, más diva de teléfono blanco... Creo que (Mirtha) Legrand maneja mejor el humor que ella”, sentenció La One, picante.

Antes de cerrar la charla con Dlugi, Casán dejó en claro que en sus declaraciones no había ningún trasfondo político. “¡Noooo! Yo no tengo trasfondos políticos con nadie porque yo soy casanística: todo lo que tengo lo hice yo. No metan grieta política entre nosotras, porque nada me interesa menos”, cerró, con contundencia.

La fuertísima respuesta Moria Casán cuando le preguntaron qué le parecía Fátima Florez de primera dama

En el centro de la escena tras la elección de Javier Milei como presidente, Moria Casán, una de las figuras más destacadas del espectáculo argentino, no pudo evitar expresar su opinión de manera irónica sobre el nuevo rol de Fátima Florez como primera dama de la Argentina.

En una entrevista en LAM (América TV), Moria Casán evitó referirse directamente a Florez y, entre risas, respondió a la pregunta sobre la victoria de Milei: "No me vas a pedir que analice este país. Estoy feliz de ir a votar después de 40 años de democracia". Sin embargo, la mediática no se quedó ahí ya que también hizo referencia al estribillo de una canción de Enrique Pinti: “Te voy a cantar la canción de Enrique Pinti. Pasan los radicales, pasan los liberales, los peronistas, pasan los inviernos, pasan los veranos y quedan los artistas”.

Pero claro, la charla no iba a terminar ahí para los periodistas, por lo menos no sin insistir. Por lo que cuando el cronista insistió sobre la opinión de Moria acerca de Fátima como primera dama, la respuesta fue tajante: "No voy a opinar, mi amor".

Ante la pregunta de si se puede comparar a Fátima Florez con Evita por sus orígenes artísticos, Moria, entre risas, exclamó: "¡Socorro, me voy a mi casa!", y corrió hacia la puerta de salida.