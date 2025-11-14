Moria Casán reveló uno de los secretos más fuertes del Bailando por un Sueño

La diva no dudó en revelar uno de los detalles claves del famoso reality que era conducido por Marcelo Tinelli.

Moria Casán atraviesa un gran presente. En parte, gracias a su regreso a la televisión para conducir La Mañana con Moria por la pantalla de El Trece. En ese sentido, la diva pasó por los micrófonos de Olga para hablar acerca de su retorno a la pantalla chica , así como también algo sobre su trayectoria y las hilarantes anécdotas que la caracterizan.

Una de sus tantos relatos, sin embargo, dejó al descubierto un secreto muy bien guardo con respecto a la televisión argentina. Uno referido al Bailando por un Sueño , donde supo ser parte del jurado en más de una temporada.

En determinado momento de la entrevista, repasaron su paso por aquel ciclo y uno de los panelistas le señaló que su "voto secreto era tremendo". Cabe recordar que las parejas eran puntuadas por todos los jueces, pero uno de ellos emitía uno con un signo de pregunta, el cual se conocía recién cuando todos los participantes hacían su performance.

MORIA CONFIRMANDO QUE LOS VOTOS SECRETOS EN EL BAILANDO LOS MANEJABA LA PRODUCCIÓN #MiPrimoEsAsi pic.twitter.com/BMOksYa8jM — Real Time (@RealTimeRating) November 13, 2025

"El voto secreto se manejaba ahí con producción", lanzó La One. "Ahí no existían las matemáticas, era un quilombo. Además por ahí yo les había hablado bien, ibas a ver el voto secreto y la gente me miraba, era un desconcierto". "Por eso era hermoso", sostuvo uno de los entrevistadores, mientras que el otro se mofó: "Le decía cosas hermosas y después un uno era".

Desde luego, esta confesión causó revuelo en las redes sociales, ya que pone al descubierto un cierto grado de manipulación en un reality show que siempre tiene la "magia" en su aparente naturalidad, o la creencia de que es el público, fehacientemente, quien tiene las riendas de todo.

Thiago Medina y Daniela Celis descolocaron a Moria Casán con una insólita respuesta sobre su vinculo

Moria Casán volvió a la pantalla de El Trece con su nuevo programa La Mañana con Moria y en su edición más reciente tuvo como invitados a Thiago Medina y Daniela Celis.

image

Los ex Gran Hermano se mostraron juntos juegos de la escandalosa separación que protagonizaron cuando Celis se enteró que el padre de sus hijas había tenido un romance con La Tana, otra participante del reality.

Luego Thiago protagonizó un terrible accidente que casi le cuesta la vida y Daniela lo acompañó durante el mes que estuvo internado al borde de la muerte en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. Tras el alta, la pareja apostó a la convivencia y según la morocha todo se dio para que Thiago no estuviera solo.

Ahora, sentados en el living junto a Mo, ambos aclararon (o no) qué son actualmente. Sin embargo, la respuesta de los hermanitos descolocó a la conductora del ciclo. “Ustedes, en este momento, no saben cómo están…”, consultó Moria a lo que Thiago respondió sin vueltas que “estamos bien”. Aunque el arrojó un comentario a favor de la pareja, ella fue tajante: “¿qué somos?”.

image

Y aunque Moria quiso reconciliarlos en vivo, Celis expresó: “Todavía no nos sentamos a charlar para saber lo que va a pasar entre nosotros. La prioridad es que él esté bien”. Él, por su parte, reconoció que “la amo mucho, con todo mi corazón” y que “es lo mejor que me pasó después de Gran Hermano. Es la madre de mis hijas”.