Murió Claudio Rissi, el actor que interpretó a Marito Borges en El Marginal

"Despedimos con gran tristeza a nuestro afiliado, el actor Claudio Rissi. Durante su trayectoria de más de cuatro décadas se destacó en televisión, cine y teatro. Acompañamos a sus seres queridos en este duro momento", publicó Asociación Argentina de Actores en sus redes sociales.

La vida de Claudio Rissi, antes de El Marginal

Nacido en 1956 en Capital Federal, hijo de una costurera y de un empleado de hipódromo y almacenero llamado Rafael. Su infancia no fue fácil, según contó su padre era 'culto pero violento' y que de chico sufrió maltrato verbal y físico. "Me tuve que hacer rebelde. Ese trato lo tenía sólo conmigo, con mi hermana no. Él falleció en el 81 sin querer verme actuar, jamás aceptó mi carrera", reveló.

Se crio en el barrio de Boedo, donde mamó su pasión por San Lorenzo, club del fue hincha. Antes de su debut en la actuación, fue tornero, cobrador, encuestador, ensobrador, sereno y “evitador de robos de muebles” en veredas copadas por mueblerías.

Embed - Mario a Capece: "¿A no cobran en San onofre?, que honestos que son" |El marginal

En 1982 dejó los trabajos como vigilancia nocturna de la Caja de Industria cuando recibió un llamado del Teatro San Martín. Allí comenzó su carrera artística y no paró más. Paso por teatro, cine y televisión, donde participó en Poliladrón, Cebolliitas, Chiquitas, RRDT, El Puntero, Maradona Sueño Bendito, entre otras destacadas producciones.

"En mis primeros años mi seudónimo artístico era Claudio Vaquel, pero me pareció demasiado tanguero. Yo era muy admirador del director italiano Dino Risi, que dirigió al gran Vittorio Gassman. Todo cerraba. Incluso el hijo de Dino es Claudio Risi", dijo en una entrevista.