Murió el actor Chuck Norris, el adiós a una leyenda del cine

La familia del actor confirmó la triste noticia. Qué se sabe de su fallecimiento.

“Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble", destacó la familia.

En las últimas horas se confirmó la muerte del reconocido actor Chuck Norris , quien se había descompensado hace algunos días atrás.

El actor estadounidense tenía 86 años y estaba internado en Hawái tras sufrir una “emergencia médica”. La noticia fue confirmada por su cuenta de Instagram personal.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana (jueves). Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza”, comienza el comunicado publicado este viernes.

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Asimismo, destacan que: “Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”.

“Aunque nuestros corazones están destrozados, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de sus fans en todo el mundo significaron mucho para él y nuestra familia está profundamente agradecida por ello. Para él, no eran solo fans, eran sus amigos”, agregaron.

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¿De qué murió Chuck Norris?

Aunque la familia del actor ha optado por mantener la privacidad sobre los detalles específicos, se confirmó que su deceso se produjo tras una emergencia médica repentina. Los informes iniciales indican que Norris sufrió un problema de salud inesperado mientras se encontraba en la isla de Kauai.

A pesar de haber sido hospitalizado de urgencia, los reportes mencionaron que el actor se mantuvo de buen humor y bromeando con el personal médico en sus últimas horas, manteniendo hasta el final la fortaleza que lo caracterizó.

Carlos Ray Norris, conocido como Chuck Norris, fue una de la figuras más reconocidas del mundo del cine de acción. Recordado por las películas: The Delta Force y Missing in Action,

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Norris es recordado mundialmente por sus papeles de acción en la década de los 80 y por interpretar al guardabosques de Texas, Cordell Walker, en la exitosa serie de CBS Walker, Texas Ranger durante los 90. Aunque en las últimas décadas se mantuvo alejado de los roles protagónicos —con excepciones como su aparición en The Expendables 2 en 2012—, su relevancia nunca decayó gracias a la cultura de internet.

Los fanáticos mantuvieron viva su leyenda a través de incontables memes sobre su dureza sobrehumana. De hecho, hace apenas unos días, el 10 de marzo, se lo vio en un video celebrando su cumpleaños número 86 entrenando artes marciales con un mensaje fiel a su estilo: “Yo no envejezco… subo de nivel”.

El actor contaba 2,8 millones de seguidores en Instagram, imágenes donde se lo veía haciendo ejercicios. “El progreso no se mide por la perfección, sino por el valor de seguir adelante”, escribió, con un mensaje orientado a mantener una rutina activa sin importar la edad.

“Sin importar tu edad, sigue esforzándote por ser la mejor versión de ti mismo”, agregó en aquella ocasión

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