Murió Juan Carlos Bojanich, el primer marido de Moria Casán

Ante la desestimación de la demanda, Moria Casán declaró: "Por suerte pude reaccionar y me elegí. Me separé y se solucionó todo", refiriéndose a los difíciles momentos que vivió durante su año de matrimonio con Bojanich.

Juan Carlos Bojanich había optado por establecerse en Brasil junto a su familia después de su turbulento divorcio con Moria Casán. A pesar de residir en el extranjero, mantenía múltiples negocios en Argentina. Su fallecimiento marca el fin de una controvertida etapa de la historia de la vedette argentina y su relación con el mundo del espectáculo nacional.

Hace un tiempo, cuando falleció otra de sus ex parejas, Luis Vadalá, la One había sorprendido también con sus declaraciones: “Solo decirte que no siento nada. Gracias por mi sentimiento pero soy así, es así. Ni recuerdo, ni me quedo con lo bueno ni con lo no tan bueno, nada”.

“Yo no sé si sentir nada es cubrir otras cosas. Yo ya dueleaba antes. Yo ya lo había dejado a Luis y él no podía soportar la idea de que yo lo dejara”, explicó antes de agregar: “Había entrado en una etapa medio conflictiva, que pensaba que era por culpa mía y yo no tuve la culpa de nada”.

A diferencia de esa vez, Moria Casán decidió no decir nada tras enterarse de la muerte de Juan Carlos Bojanich. Por lo menos por ahora.