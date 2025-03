Nacho Elizalde aclaró su postura sexual en una entrevista y sorprendió a todos

Entre el cuestionario realizado, surgió una curiosa pregunta, "¿por qué tenes una marca de ropa? ¿Por qué estuviste mucho tiempo en el clóset?" preguntó intimidante, Bottero. Nacho, entre sorpresa, risa e histrionismo respondió con una repregunta, "¿vos me estás diciendo que yo soy gay?", lanzó. Ante esta pícara contestación Bottero exclamó "¡Perdón no, no...?" y Nacho, sin volver al silencio continuó, "¿es por mi remera?, ¿por mi actitud?", preguntó entre risas y, además, confesó "estoy de novio hace cuatro años", en referencia a su relación con Katerina, su novia. Allí el conductor lanzó un grito que despertó la risa de muchos presentes, luego también, de internautas que vieron el ciclo y viralizaron la escena.