Natalie Weber reveló que encontró en los chats prohibidos que le mandaron a Mauro Zarate

“Las minas, tremendas. Ven a un jugador y se tiran ahí como ternero guacho”, aseguró y admitió: “Por los celos me molestaba hasta un emoji. Era por inseguridad. El jugador de fútbol siempre atrae”.

Ya previamente en LAM había contado que más de una vez sufrió por los celos. “De los cuernos y de la muerte no se salva nadie. Sí, fui cornuda”, aseguró antes de aclarar que había sido por una pareja anterior a Mauro Zarate.

Mauro Zarate 2.jpg

“No soy celosa, fui muy celosa, muy tóxica, revisaba el teléfono una vez por semana”, explicó y dijo: “Las minas son regaladísimas con el jugador”. “Video, fotos, de todo...”, enumeró.

Sin embargo, Natalie Weber insistió que ya no sufre más por eso: “Llevo 14 años ya, si no me relajo...”. “Los primeros años éramos muy tóxicos, a él no le gustaba que yo laburara... La maternidad me sacó del medio, estaba con una teta, la otra, mamadera, pañales, y eso vino bien un tiempo y después ya tomé vuelo de nuevo”, cerró.