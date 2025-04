Nico Vázquez reveló la señal que le dejó su hermano: "Nunca, jamás, pierdan la fe"

Nico 1.jpg El posteo de Nico Vázquez

El mensaje que recibió Nico Vázquez de su hermano

“Recién venía caminando y, como hago siempre, venía conversando con mi hermano. Hoy un poco más porque es su cumpleaños”, comenzó contando a través de sus historias de Instagram. “Lo recordaba, sonreía con algunos recuerdos y, aunque sé que siempre está conmigo, muchas veces le pido que me mande una señal. Y hoy pasó algo espectacular. Para ustedes puede parecer algo simple, pero para mí fue una señal muy clara”.

El encuentro al que hace referencia fue tan casual como emotivo. Mientras caminaba, una mujer se le acercó junto a su pequeño hijo. “Se me acercó una señora con su hijo muy chiquito. Me dijo que me conocía por Casi Ángeles, que me miraba por YouTube. Me preguntó si lo podía saludar y sacarme una foto. Le dije que sí, por supuesto, que claro que le daba una foto. Me la saqué y me salió abrazarlo”, relató.

Nico 2.jpg El posteo de Nico Vázquez

El emotivo momento que vivió Nico Vázquez

Fue entonces cuando el actor le preguntó cómo se llamaba el niño. La respuesta fue un verdadero golpe al corazón: “Santi”. “Justo en ese preciso instante en que venía pensando más fuerte que nunca en mi hermano”, agregó, aún conmovido. “Obviamente me emocioné. Le pedí un abrazo más y le conté que hoy era un día muy especial para mí. Que para mí, ese abrazo, no solo lo estaba abrazando a él”.

La historia, que rápidamente se viralizó, cerró con una reflexión tan íntima como universal. “Son señales, están ahí. Vivimos en un vorágine tan grande que a veces no las vemos o no nos detenemos a sentirlas”, expresó. Y concluyó: “De corazón les digo que siguen desde otro plano con nosotros. Nunca, jamás, pierdan la fe”.

Santiago Vázquez falleció el 16 de diciembre de 2016 a causa de una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad congénita. Su partida dejó una huella profunda en la vida de Nicolás, quien desde entonces ha convertido cada recuerdo, cada fecha significativa y cada emoción en un puente para mantener vivo el lazo que los unió desde siempre.