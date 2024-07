Nicole Neumann confesó que están buscando otro hijo con Manu Urcera: "Dios quiera"

Una de las consultas que le hicieron a Nicole fue: “¿Cruz será el último bebito o con Manu planean agrandar la familia? Ya que él tiene solo a Cruz”, indagó el usuario sobre los deseos de la pareja para su futuro juntos. Sin misterios ni dar muchas vueltas, Nicole no tardó en responder de manera sincera y llena de expectativas sobre lo que piensa hacer: "Mmm… creo que se vendrá el segundo. Veremos lo que Dios y el universo dispongan”, contó.

Sin dudas, esta respuesta sorprendió a muchos de los usuarios, ya que la modelo dejó en claro que volverá a buscar otro bebé y que se encuentra muy feliz tras la llegada de su primer hijo varón a su reciente matrimonio.

Nicole Neumann está pasando sus días al cuidado de Cruz Urcera, su primer hijo varón, que nació hace un mes. Luego de la cesárea, la modelo retomó sus trabajos en redes con sus looks a la moda y, durante los días más fríos del año, enseñó las botas abrigadas que eligió para estar cómoda en su hogar.

Embed - Nicole Unteruberbacher on Instagram: "Buen día !!! Acá tratando de elegir que color de las botuflas de @mariabettaglia me gustan más ! No puedo decidirme ! Las amo a todas ! Ustedes ??? Pd:además son cruelty free !! Como no amarlas ?!?(ojo que vuelve el frío después de esta “falsa primavera “ que nos regaló estos días el invierno ) Pd2: polera y capita @vars_ok"