Nicole Neumann habló luego de que Indiana Cubero revelara cómo es su relación

Recientemente, Indiana sorprendió al abrirse sobre su vínculo con su mamá en una entrevista durante un evento de la revista Caras. Allí, la joven de 15 años confesó que le encanta acompañar a Nicole a eventos de moda, una pasión que ambas comparten. Además, destacó cómo su mamá la ayuda a elegir sus outfits, reconociendo que suele apoyarse en ella a la hora de definir su estilo. "Me re gusta acompañarla y estar con ella. La mayoría de las veces me apoyo en ella para elegir el look", expresó Indiana ante la prensa, mostrando el afecto y complicidad que las une.