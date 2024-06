Nicole Neumann mostró la primer foto del hijo que espera con Manu Urcera: "Cruz"

image.png El posteo de Nicole Neumann.

“Morí de amor con su fascinación por la panza y por Cruz”, expresó por su parte Nicole, que tendrá a Cruz mediante una cesárea programada para el 16 de junio.

Embarazada, Nicole Neumann sufrió una caída y se lastimó mal la mano y la rodilla

Nicole Neumann, quien está a punto de dar a luz a su primer hijo junto a Manu Urcera, sufrió un accidente doméstico que le ocasionó algunas lesiones leves. La modelo, que atraviesa las últimas semanas de su embarazo, compartió con sus seguidores el percance que vivió y aseguró que tanto ella como su bebé están bien.

El incidente ocurrió en la puerta de su casa, donde Nicole perdió el equilibrio debido al tamaño de su panza y terminó cayendo. “Hola, estoy bien. Solo me tropecé en la puerta de casa y me caí. Ya con poco equilibrio y visión por la panza”, explicó en diálogo con eltrecetv.com. Afortunadamente, la rápida reacción de la modelo evitó que la situación se agravara. “Gracias a que apoyé rápido la rodilla y la muñeca, que me las reventé, no se golpeó la panza. Me asusté un montón pero no fue más que eso”, agregó.

En sus redes sociales, Nicole compartió una foto de su mano y rodilla raspadas, así como de su jean roto, comentando con humor sobre lo sucedido. “Un tropezón que re fue caída. Estamos bien, no se preocupen”, escribió, tratando de llevar tranquilidad a sus seguidores. “Así quedó mi jean post caída. Entre que ya no tenía muchos que me entren”, bromeó, dejando claro que ni ella ni su bebé estaban en peligro.

Este accidente se produce en un momento muy especial para Nicole, quien está en la recta final de su cuarto embarazo, pero el primero con su actual pareja, Manu Urcera. La modelo se casó con el piloto de carreras en noviembre de 2023, y ambos esperan con ansias la llegada de su hijo.

Por suerte, este accidente no pasó a mayores y no comprometió en nada a la top model y su embarazo. Junto a Manu Urcera, esperan con ansías el 16 de junio, día que, además de ser el Día del Padre, es la fecha en la que está programada la cesárea.