Qué significa en egipcio el nombre que eligieron Nicole Neumann y Manu Urcera para su hijo

manu urcera nicole neumann.jpg Nicole Neumann y Manu Urcera están esperando su primer hijo.

El particular significado del nombre que eligieron Nicole Neumann y Manu Urcera para su hijo

La jurado de Los 8 escalones reveló que, junto con el piloto, optaron por un nombre muy importante en la civilización egipcia, tras confirmar en varias ocasiones que su marido era quien tenía la palabra final en la elección. De esta manera, su primer hijo varón se llamará Cruz y Nicole compartió un posteo en el que expuso el significado a todos sus seguidores.

La modelo se manifestó en sus redes y compartió una historia en la que mostró todas las concepciones detrás del nombre de su hijo. “Es un símbolo egipcio que se conoce como la llave de la vida o cruz asada”, reveló Neumann en su cuenta de Instagram sobre lo que se oculta detrás de la elección que hicieron con su marido.

Además, Nicole expuso la importancia que tenía una cruz en el antiguo Egipto y reconoció que el símbolo solo estaba reservado a los faraones. “Corresponde también a un jeroglífico egipcio que significa vida o vida eterna. En el antiguo imperio sólo el faraón era digno de llevarla, pero ya en el imperio nuevo era un signo que podían usar todos los egipcios”, completó la modelo.

nicole neumann.jpg Nicole Neumann explicó el significado del nombre de su hijo.

Así fue la primera cita de Nicole Neumann y Manu Urcera

La relación entre la modelo Nicole Neumann y el piloto de carreras Manuel Urcera está más fortalecida que nunca, con el matrimonio contraído y a la espera de un hijo fruto de su relación que nació en 2021. Durante una entrevista, Manu reveló cómo inició la historia de amor y cómo fue que logró conquistar a la modelo.

"Una chica, que es la pedicura de Niki, es la pedicura de la mujer de un amigo. No sé cómo fue que mi amigo estaba ahí, curioso, mientras le hacían los pies o las manos a la mujer. No sé cómo escucha ‘yo tengo un amigo para presentarle’. Se armaron todo y yo ahora los veo y le digo ‘linda jodita me metieron ustedes’", explicó en diálogo con Infobae.

La preocupación de Manu Urcera en su primer encuentro con Nicole Neumann

Continuando con su detalle de la historia, contó que la primera salida podría haber terminado mal ya que en camino a la cita se perdió manejando su auto en Nordelta: "Yo en ese momento vivía en el centro. Para mí Nordelta era como otro país, no iba nunca. Voy y medio que me perdí”.

“Y digo: ‘bueno, acá no solo que no la voy a encontrar, sino que me van a afanar’”, explicó y contó cómo fue su primer encuentro: “Llego y fuimos a un restaurant, pero era medio oscuro. Dije: ‘mañana se va a hacer un quilombo’. Además, la primera sin conocerte, ir a cenar es bravo", relató el piloto.