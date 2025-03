Nicole Neumann respondió cuál de sus hijas es su favorita

Nicole 1.jpg Nicole Neumann

La respuesta de Nicole Neumann: "Imposible elegir"

Cuando llegó su turno de responder, la modelo dejó en claro que no podría elegir entre sus hijos y que el cariño que siente por cada uno es incondicional. "¡Vení a preguntarme a mí con cuatro, imposible!", aseguró entre risas.

Sin embargo, también contó una anécdota con su actual pareja, Manu Urcera, con quien tuvo a su hijo más pequeño, Cruz. Según relató, el piloto le ha planteado en varias ocasiones la posibilidad de que tenga una preferida entre sus hijas mayores, nacidas de su relación con Fabián Cubero. "Me lo ha preguntado, porque como las mujeres no son de él, me dice ‘una tenés que tener favorita’, y te juro que no, te juro que no", afirmó tajante.

Nicole 2.jpg Nicole Neumann y sus hijas

El dilema del favoritismo en la crianza

Su comentario dejó en claro que, para ella, no existe tal favoritismo y que el amor por cada uno de sus hijos es equitativo e incondicional. Su postura fue bien recibida por el resto del panel, que coincidió en que, si bien en algunas familias puede existir cierta inclinación por un hijo en particular, lo ideal es no hacer diferencias.

El tema del "hijo favorito" es una cuestión que suele generar polémica en la sociedad y que, en muchos casos, responde más a la percepción de los propios hijos que a una realidad objetiva. Estudios han señalado que algunos padres, aunque no lo admitan públicamente, pueden desarrollar una afinidad especial con alguno de sus hijos, ya sea por afinidades en la personalidad, intereses en común o dinámicas familiares.