No dan las fechas: el polémico video de Ángela Torres que deja mal parado a Rusherking

El video que compartió Ángela Torres con Rusherking en sus inicios

La cantante logró sorprender a todos sus fanáticos al mostrar un divertido video en donde recordó un momento especial que vivió junto al cantante urbano, de quien está muy enamorada hoy en día.

Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde la sobrina de Diego Torres posteó un video en donde aparece cantando la canción de Luis Miguel “Hasta que me olvides” en karaoke con el santiagueño junto a los amigos que tienen en común.

Sin embargo, sabiendo que eso podría generar especulaciones, rumores y falsas informaciones, procedió a dejar el posteo con un mensaje controvertido en inglés: “One year ago today, no cheating”, lo que quiere decir traducido: “Hoy hace un año, sin trampas”. Lo hizo para echar luz a la situación de que ambos estaban solteros cuando comenzaron su relación.

Además, la cantante pop agregó: “También karaoke con Rusherking”, junto a varios corazones flechados, demostrando lo enamorada que está del cantante de trap que supo conquistar a su público. A su ver, Thomas Nicolás Tobar reposteó el video y expresó: “El pedo que teníamos”, en alusión a la cantidad de alcohol que habían bebido.

El secreto que contó Ángela Torres sobre su relación con Rusherking

Hace unas semanas atrás la cantante pasó por Noche al Dente, donde reconoció que es la primera vez que esta pareja con alguien tan reconocido y confesó que es lo que más le cuesta de este tipo de vínculo.

“Principalmente esta cosa de que cuando me preguntan por él me intimida un poco, me intimida la situación. Después es todo lo mismo y lo llevo con mucha tranquilidad", sostuvo mientras que también confesó que todavía no se dio encuentro entre Rusher y su mamá, Gloria Carrá.

Por otro lado, avanzado con la entrevista habló de la posibilidad de casarse y tener hijos en algún momento. “Soy más Susanita de lo que me gustaría admitir", comenzó diciendo entre risas.

Y luego reveló: "Tengo ganas de tener una familia, pero el otro día igual lo hablaba y decía que fiaca. Al principio re lindo, tenés el bebé pero después todo lo que hay que atravesar…Me gustaría casarme, ser madre, la celebración del amor”.