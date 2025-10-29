No la quiere ni su hijo: el comentario de Nicanor, el hijo de Nancy Pazos y Diego Santilli a favor de su padre

La periodista salió a hacer declaraciones en un móvil televisivo sobre los cruces con sus hijos tras los polémicos dichos sobre Santilli, su expareja.

Las elecciones legislativas nacionales celebradas el pasado domingo generaron una fuerte disputa entre el candidato de la Libertad Avanza Diego Santilli , que terminó ganando las elecciones en PBA, y la periodista Nancy Pazos , quienes fueron pareja y tuvieron hijos fruto de la relación.

La furia se nota aún más en la periodista que en más de una ocasión definió a su expareja como una "mala influencia" para sus hijos debido a que los mismos tienen pensamientos más cercanos a su padre y al liberalismo. De hecho, sus hijos acompañaron al candidato en el búnker de LLA en Capital Federal.

"Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado , la garra y dedicación, el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor. Quédate bien tranquilo que nosotros tus hijos, y toda tu familia está orgullosa de vos, de lo que representas para nosotros, y de todo lo que logras. Siempre vamos a estar ayudándote en lo que necesites, como numerosas veces vos lo has estado para nosotros. Sos único e histórico. Y por sobre todas las cosas, buena persona . Te amamos", escribió en las redes sociales su hijo Nicanor Santilli Pazos tras el triunfo en las elecciones y en medio de los cruces.

Abordada por un periodista del programa Los Profesionales de Siempre y consultada por la situación, Pazos dijo: “Ustedes están leyendo un posteo de mi hijo como una contestación a mí, es una locura”. Y agregó: “Eso lo escribió el domingo a la noche cuando estaba en el búnker. Nicanor es un chico divino, está muy involucrado en los temas nuestros. Vino a mi programa de radio mil veces… Es de los hijos que te acompañan en lo que hacés”.

Por otra parte sumó: “Lo que más me duele de la votación tiene que ver con los valores. Mi hijo ayer estuvo en un canal de streaming con un señor que me parece detestable”, soltó en referencia al streamer liberal Gordo Dan.

En el cierre dijo: “Yo hablo en términos ideológicos, no personales. Diego es un excelente papá, los chicos fueron muy amados y queridos, y vivieron una infancia hermosa”.

"Ganamos la provincia, carajo": Santilli cumplió su promesa y se peló en el programa del Gordo Dan

La candidatura de Diego Santilli surgió semanas previas a las elecciones legislativas, como suplente tras la baja de la candidatura de José Luis Espert en provincia de Buenos Aires. Este domingo el "Colo" ganó como diputado bonaerense y cumplió con una promesa que realizó en el programa de streaming Carajo.

La semana pasada en el programa que conduce el Gordo Dan surgió esta iniciativa: "Si lo damos vuelta me pelo", había prometido el ahora diputado libertario electo, haciendo referencia a la derrota por 14 puntos en las elecciones provinciales del 7 de septiembre como antecedente inmediato.

Este lunes por la noche fue al programa y un barbero lo terminó pelando, tal como se había comprometido. "Si hay foto hay video. Las promesas se cumplen porque ganamos la provincia, carajo!", escribió en X con un video del corte.

Las promesas se cumplen porque ganamos la provincia, carajo! pic.twitter.com/9vsZZC1xJl — Diego Santilli (@diegosantilli) October 28, 2025

Santilli, el Gordo Dan y los integrantes del streaming Carajo: todos rapados

Este compromiso no era una promesa casual, sino que estaba relacionada con Espert, quien se bajó tras conocerse sus vínculos con el narcotraficante Fred Machado. El slogan de campaña instalado por La Libertad Avanza tras conocerse que sería Santilli quien ocuparía su lugar, fue "para votar al colorado marca al pelado", ya que el ex PRO no pudo estar visible en la boleta oficial.

Este lunes por la noche fue que el ex vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires regresó al programa oficialista La Misa, el contenido principal del canal de Youtube Carajo. "No la estoy pasando bien, solo lo hago para cumplir con mi palabra", dijo cuando se sentó en el sillón de peluquería.

Karen Reichardt, su compañera de fórmula, fue quien tomó la máquina y comenzó con el corte. Luego, tomó la cortadora uno de los hijos de Santilli y terminó el corte "El Tano" de Il Figaro, el peluquero de los famosos y futbolistas.

El conductor del programa, Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, no tardó en hacer lo propio y también fue rapado. Luego, uno a uno los integrantes del programa fueron ubicándose en el sillón para proceder a un corte total de su pelo.

santilli y gordo dan pelados

"Son unos chicos que me divierten mucho y si yo hubiese estado ese día de la promesa, hubiese prometido lo mismo, que me rapaba", dijo Reichardt en diálogo con TN cuando se retiraba del lugar.

Según explicó Santilli al retirarse del estudio a los medios que lo esperaban, "surgió porque teníamos una realidad que era que no íbamos a estar en la boleta. Después que salió ese spot estalló en las redes 'pelate, pelate'. Me volvían loco por la calle y me tuve que rapar". "Nunca me rapé en mi vida", expresó el diputado electo.

"No quise tener números, soy de los que me gusta ir a la calle y ver lo que pasa. En el pulso me daba que iba a descontar. La sociedad decidió no volver atrás", sostuvo antes de retirarse.