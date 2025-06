"No me hace bien, me aparto": tras las palabras de Lali, Paula Chaves también marcó distancia de la China Suárez

Tras la declaración de Lali, Paula Chaves rompió el silencio y explicó por qué se alejó de la China Suárez: “Cuando algo no me hace bien, me aparto”.

La controversia que gira en torno a la China Suárez , Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos , y lejos de apagarse, ahora impacta también en los vínculos personales que rodean a la actriz. Luego de que Lali Espósito declarara públicamente que ya no mantiene una amistad con su excompañera de Casi Ángeles, Paula Chaves también salió a hablar . Y lo hizo con firmeza: aseguró que hace años no tiene vínculo con Eugenia y explicó por qué se alejó.

Pocas horas después, fue Paula Chaves quien decidió hablar. Aunque en otras ocasiones había optado por el silencio o por declaraciones más neutras, esta vez fue clara y contundente. “Hace años que no tengo vínculo. No fue un tema puntual. Son vínculos que se cortan”, expresó ante las cámaras de El Trece. Y agregó: “Uno va creciendo y elige con quién quiere compartir. Cuando algo no me hace bien, me aparto”.

Chaves, que supo ser parte del círculo íntimo de la China junto a otras figuras como Gimena Accardi y Mery del Cerro, reconoció que el alejamiento no tiene que ver solamente con el escándalo mediático, sino con situaciones personales que la llevaron a priorizar su bienestar. "Ya me puse grande. Sé muy bien lo que quiero y tengo muy laburado el amor propio", reflexionó.

El distanciamiento entre ambas no es nuevo, pero se intensificó luego de que la actriz se viera involucrada en situaciones que afectaron a otras personas del entorno común. Una de las fracturas más fuertes se dio, según trascendió, tras la muerte del hermano de Nico Vázquez, donde la actitud de Suárez habría causado malestar. A partir de allí, muchas del grupo cerraron filas alrededor de Gimena Accardi, pareja de Vázquez, y el vínculo con la China comenzó a quebrarse.

El Wandagate terminó de profundizar esas grietas. Paula, cercana a Zaira Nara, hermana de Wanda, tomó postura en ese momento, y aunque nunca lo dijo explícitamente, su distancia fue evidente. Desde entonces, y pese a algún cruce esporádico, como en el cumpleaños de Mery del Cerro en marzo pasado, no volvieron a mostrarse juntas.

En la misma línea, Chaves también opinó sobre lo que sucede cuando los vínculos se transforman: “No se trata de soltar la mano o de emitir juicio, son simplemente relaciones que se modifican. Yo no estoy enojada ni me peleé con nadie, pero hubo cosas que pasaron y no me hicieron bien”.

Mientras tanto, la figura de la China Suárez parece quedar cada vez más aislada en un escenario donde las declaraciones de viejas amigas se acumulan como señales de un alejamiento irreversible. La única del grupo original que aún mantiene una relación con ella es Mery del Cerro, aunque incluso en esa fiesta compartida se las vio por separado, sin interacción visible.

Con cada testimonio que se suma, la historia suma nuevos matices. Pero el patrón se repite: vínculos rotos, heridas sin cerrar y la sensación de que el escándalo mediático fue apenas la punta del iceberg. En un mundo donde las redes sociales funcionan como termómetro de relaciones, un like, una ausencia o una frase sincera como la de Paula Chaves dicen mucho más de lo que aparentan.