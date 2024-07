¡No se lo saca de encima! El fuertísimo posteo que Sabrina Rojas le dedicó a Luciano Castro tratándolo de infiel

La actriz no tuvo reparos y lanzó un comentario sin filtros acerca de su ex pareja.

Sabrina, quien fue su pareja durante muchos años y lo conoce más que nadie, no tardó en soltar una contundente opinión y aprovechó la oportunidad al aire para mandar al frente al actor con un dato letal. Resulta que durante los últimos días, Luciano publicó en sus redes sociales varias fotos junto a Griselda, demostrándole al mundo lo enamorado que está, apenas unas semanas después de su ruptura con Vigna. Uno de esos posteos fue una selfie de los dos juntos que compartió en sus historias de Instagram, en la que escribió: "Te amo". Indignada, Rojas dio una firme opinión.

"Esta vez no es mi reality. Yo no tengo nada que ver. No hay nada que contar. Simplemente, son dos personas que se aman y lo cuentan en redes. Por lo menos él, porque ella hasta ahora, no vimos que le haya declarado su amor, él sí", comenzó diciendo Sabrina en el programa. Luego, deslizó, picante: "Parece que Griselda Siciliani, que nunca en todos estos años apareció con ningún novio, de repente al Gordo (Luciano Castro) lo muestra y lo declara".

Explosivas declaraciones de Flor Vigna sobre Luciano Castro



La cantante habló acerca de su relación con el actor tras la confirmación de romance con Griselda Siciliani. #PasóEnAmérica pic.twitter.com/5fK2kinOXz — América TV (@AmericaTV) May 24, 2024

"Si Sabrina mostrara los mensajes del celu...", comentó su compañero, Augusto "Tartu" Tartúfoli. Ante esto, Rojas respondió: "No, porque soy una chica de mucho código". Acto seguido, deslizó: "Me dijeron que él puso primero un 'te quiero' y después puso un 'te amo'. ¿Qué pasó? Se ve que se quedó corto. Igual me pareció un montón porque siempre la declaración de amor siempre fue del Gordo hacia ella".

Por último, explicó cómo es la curiosa manera de relacionarse de Castro con todas las mujeres, evidenciando su tendencia a la infidelidad: "El Gordo es sensible, es así, enero y febrero ama a una, mayo, junio, julio ama a otra. Y él anda así por la vida, tiene mucho amor para dar. A veces les da a todas juntas, tiene mucho amor para dar", finalizó Rojas.

Sabrina Rojas contó cómo está su relación con Luciano Castro después que los dos se separen

Luciano Castro y Flor Vigna se separaron a principio de este año, luego de estar más de dos años en pareja. Tras su distanciamiento, circularon rumores de una posible reconciliación del actor con Sabrina Rojas. La conductora se refirió a su ex y reveló cómo es su relación con el padre de sus hijos.

sabrina rojas luciano portada.jpg

Luego de que surgieran varios rumores sobre Sabrina en los últimos días y la posibilidad de que estuviera saliendo con Juan Martino, la actriz se sinceró sobre su vínculo con el actor, que es el padre de Esperanza y Fausto.

La conductora se encargó de mantener una charla con Flor Vigna, luego de ser apuntada como la culpable de su separación con el actor, ya que la bailarina consideraba que había tenido responsabilidad por sus reclamos a Luciano. Tras aclarar todos los tantos con la cantante, decidió hablar del vínculo que mantiene con Luciano y se refirió a los rumores que los vincularon en el último tiempo.

Sabrina Rojas se confesó en Pasó en América, el programa que conduce y detalló como es su relación con Luciano Castro: "Yo con Luciano me llevo bien, hay semanas que me llevo mejor, hay semanas que no”.

luciano-castro-revelo-como-llama-a-sabrina-rojas-XUAIXE2YWFDV3CGGWSAOEQQUMM.avif

Sin embargo explicó que no tiene un vínculo con su expareja, a pesar de los rumores que surgieron semanas atrás.“Amiga no soy, yo no estoy diciendo, ‘che, gordo, salimos el sábado, ¿no?’”.

La actriz confesó que mantiene una relación en paz y clara por el bienestar de sus hijos, que aún son pequeños para comprender todo lo sucedido entre sus padres. “Amigo es otra cosa, ¿no?”, consultó a los presentes y dejó en claro que solamente se llevan bien por los nenes: “Sí tenemos un muy buen vínculo por la salud mental de nuestros hijos y también nuestro, obvio”.

La conductora se sinceró sobre su separación con Castro y reveló: “Cuando vos te separás, un poco sos un egoísta con tus hijos. Porque elegís tu felicidad y les estás rompiendo esa familia a esos niños, entonces es importante llevarse bien por ellos”.