Sabrina Rojas contó cómo está su relación con Luciano Castro después que los dos se separen

Luciano Castro y Flor Vigna se separaron a principio de este año, luego de estar más de dos años en pareja. Tras su distanciamiento, circularon rumores de una posible reconciliación del actor con Sabrina Rojas . La conductora se refirió a su ex y reveló cómo es su relación con el padre de sus hijos.

Sabrina Rojas 2.jpg Sabrina Rojas se refirió sobre su relación con Luciano Castro.

Qué dijo Sabrina Rojas de su relación con Luciano Castro

Sabrina Rojas se confesó en Pasó en América, el programa que conduce y detalló como es su relación con Luciano Castro: "Yo con Luciano me llevo bien, hay semanas que me llevo mejor, hay semanas que no”.

Sin embargo explicó que no tiene un vínculo con su expareja, a pesar de los rumores que surgieron semanas atrás.“Amiga no soy, yo no estoy diciendo, ‘che, gordo, salimos el sábado, ¿no?’”.

La actriz confesó que mantiene una relación en paz y clara por el bienestar de sus hijos, que aún son pequeños para comprender todo lo sucedido entre sus padres. “Amigo es otra cosa, ¿no?”, consultó a los presentes y dejó en claro que solamente se llevan bien por los nenes: “Sí tenemos un muy buen vínculo por la salud mental de nuestros hijos y también nuestro, obvio”.

La conductora se sinceró sobre su separación con Castro y reveló: “Cuando vos te separás, un poco sos un egoísta con tus hijos. Porque elegís tu felicidad y les estás rompiendo esa familia a esos niños, entonces es importante llevarse bien por ellos”.