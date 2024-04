El nuevo novio de Sabrina Rojas contó que pasa entre ellos

Juan Martino, al ser consultado sobre la foto, afirmó que eran solo amigos y que se conocían desde hace un tiempo: “Somos solo amigos, y nos conocimos hace un tiempito”. Ante la consulta sobre dónde se conocieron, Martino prefirió jugar al misterio: “Por la vida, ni me acuerdo ya”.

Sabrina Rojas 2.jpg Sabrina Rojas

Por otro lado, Martino también se pronunció sobre los rumores en el programa "Empezar el Día". Allí, ante la insistencia de los conductores sobre la naturaleza de su relación con Rojas, Martino afirmó que eran amigos y que no había nada más que una buena conexión entre ellos. Sin embargo, Martino no negó la posibilidad de que algo más pudiera surgir en el futuro, destacando la belleza de Sabrina Rojas: “Es una chica hermosa. Sí, por supuesto que sí, es divina”.

Ante la pregunta de si estaría interesado en una relación romántica con Rojas, Juan Martino respondió afirmativamente, reconociendo su atractivo.

Qué había dicho Sabrina Rojas hace unas semanas sobre qué buscaba en un hombre

La realidad es que hace unas semanas, cuando se supo que su ex, el Tucu López, se había puesto de novio, Sabrina Rojas había salido contar qué es lo que esperaba de un hombre, luego de que dejara de seguirlo en las redes.

"Quiero de 40 para arriba, mínimo... No estoy para ponerme de novia para nada, pero si estoy abierta a conocer", contó en ese momento Sabrina Rojas. Juan Martino tiene 38, por lo que no entraría en el requisito que había puesto la propia modelo y actriz, sin embargo, la diferencia no parece ser demasiado y cada vez se los puede ver más cerca, ¿se confirmará el romance?