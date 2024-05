Cómo celebró sus 44 años Sabrina Rojas con sus hijos y... ¡Luciano Castro!

“Soy muy feliz porque desde hace varios meses la vida se me fue poniendo más buena”, reflexionó la cumpleañera. Recordemos que fueron meses de muchas emociones para Sabrina. Tras la separación de Castro y Flor Vigna, comenzaron las especulaciones sobre el presente sentimental de cada uno y hasta se habló de la chance de que el actor pudiera volver con la madre de sus hijos. No obstante, ambos dejaron en claro que no había posibilidades de un regreso como pareja.

El lunes 6 de mayo, Sabrina cumplió años y compartió con sus seguidores un video en el que mostró la increíble sorpresa que recibió: mientras bajaba las escaleras de su casa se escuchaba de fondo el “Feliz cumpleaños” interpretado por Luciano, Esperanza y Fausto. Si bien en las imágenes no se pudo ver al actor, sí se pudo reconocer su voz.

“¿Más felicidad que despertarme así?”, expresó Sabrina, y es que además de su familia, en la mesa la esperaban dos bolsas con regalos y una torta temática de color rosa con una velita encendida para que pidiera los tres deseos.

La reflexión de Sabrina Rojas en el día de su cumpleaños

En el día de su cumpleaños, Sabrina Rojas compartió una reflexión personal con su millón de seguidores de Instagram. “Shhhh, hoy cumplo 44″, expresó y en la foto que subió hizo un gesto de silencio, imitando a la imagen que estaba plasmada en su torta de cumpleaños.

“Hola 44, me agarraste impensadamente sola e inimaginablemente plena. Llegaste siendo más yo que nunca, sintiéndome toda poderosa y orgullosa de mí, tengo todo lo que soñé. No necesito nada más. Soy muy feliz porque desde hace varios meses la vida se me fue poniendo más buena. Así que 44 no te pido más que seguir así… Feliz cumple y feliz todo para mí”, reflexionó.

Rápidamente, la publicación recibió cientos de mensajes de fanáticos, colegas y amigos del medio. Brenda Gandini, Paula Chaves, Pedro Alfonso y Georgina Barbarossa, fueron solo algunos de los que le dejaron unas sentidas palabras y le desearon lo mejor para este nuevo año de vida.

Pero, esas no fueron las únicas sorpresas que recibió Sabrina. Al final de Pasó en América (América TV), programa que conduce junto a Augusto ‘Tartu’ Tartúfoli, compartieron un video que le grabaron sus hijos con dulces mensajes de cumpleaños. Cuando pensó que eso era todo, Fausto y Esperanza aparecieron en el estudio con un ramo de flores y una torta y le sacaron una enorme sonrisa a su madre.