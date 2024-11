Oasis en Argentina: cuándo es el recital y cómo comprar las entradas

Embed - Oasis on Instagram: "ARGENTINA “Gente de la gran nación de la Argentina. Oasis viene al River Plate. Estén ahí.” Regístrense para el sorteo de la preventa (link en la bio). La pre-venta será el martes 12 de noviembre. La venta general es el miércoles 13 de noviembre a las 12pm hora local. #OasisLive25" View this post on Instagram A post shared by Oasis (@oasis)

En otro posteo, la banda anunció las fechas en las que se presentarán en Argentina, Chile y Brasil, durante noviembre de 2025, como parte de su gira de reunión. En nuestro país, los recitales serán el 15 y 16 de noviembre de 2025.

Oasis: los rumores y la reconciliación de los Gallagher

El regreso de Oasis ha sido objeto de especulación durante años, pero los rumores se intensificaron en los últimos meses debido a los informes sobre una aparente reconciliación entre los hermanos Noel y Liam Gallagher. La relación entre los dos ha sido históricamente tumultuosa, siendo la principal causa de la disolución del grupo en 2009.

Sin embargo, según el periodista Jonathan Dean de The Sunday Times, "Noel y Liam Gallagher parecen haber solucionado sus diferencias y, si la tregua se mantiene, ofrecerán conciertos multitudinarios en Londres y en el Heaton Park de Manchester en 2025". Este informe alimentó la esperanza de los fanáticos, quienes finalmente vieron sus deseos cumplidos con el anuncio oficial de la gira.

La previa al anuncio estuvo llena de expectativa, sobre todo cuando Liam Gallagher publicó un críptico mensaje en sus redes sociales, lo que provocó una oleada de especulaciones. Poco después, la cuenta oficial de Oasis lanzó un video que anticipó el gran anuncio, confirmando que la banda se reuniría para una serie de conciertos en 2025.

oasis.jpg

Celebración de 30 años: aniversarios de álbumes icónicos

El retorno de Oasis no podría llegar en un momento más significativo. En 2025, se cumplirán 30 años desde el lanzamiento de su álbum más emblemático, (What’s the Story) Morning Glory?, que incluye algunos de sus mayores éxitos como "Wonderwall", "Don’t Look Back in Anger" y "Champagne Supernova". Este disco se convirtió en un pilar fundamental del britpop y consolidó a Oasis como una de las bandas más influyentes de la década.

Además, el regreso de la banda coincide con otro aniversario importante: el 30 aniversario de Definitely Maybe, el álbum debut que catapultó a Oasis al estrellato en 1994. Este disco, que incluye temas como "Live Forever" y "Supersonic", marcó el comienzo de una era dorada para la banda y para el britpop en general.

La gira "Oasis Live 2025" comenzará el 4 de julio de 2025 en Cardiff, con dos presentaciones en el Principality Stadium los días 4 y 5 de julio. Luego, Oasis se trasladará a Manchester, donde ofrecerá cuatro conciertos en Heaton Park, los días 11, 12, 19 y 20 de julio.

Posteriormente, la banda se presentará en Londres con tres fechas en el emblemático Wembley Stadium, los días 25, 26 de julio y 2 de agosto. La gira continuará en Edimburgo, donde tocarán en el Scottish Gas Murrayfield Stadium los días 8 y 9 de agosto, y concluirá en Dublín, con dos conciertos en Croke Park los días 16 y 17 de agosto.