Oriana Sabatini viajó el Lollapalozza y reveló por qué no tuvo Luna de Miel

La cantante y actriz viajó a Chicago luego de casarse para ser parte del Lollapalooza de esa ciudad y sorprendió con un particular cartel.

Hace poco más de dos semanas, Oriana Sabatini y Paulo Dybala dieron el "sí, quiero" en una emotiva ceremonia en Exaltación de la Cruz, rodeados de 400 invitados. Sin embargo, la tradicional luna de miel tuvo que esperar debido a los compromisos profesionales del futbolista con la Roma, equipo en el que milita en la Liga Italiana. Mientras Dybala retomaba sus entrenamientos, Oriana decidió aprovechar el tiempo para disfrutar de un viaje con amigas, pero no fue cualquier escapada; fue una aventura dedicada a la música en vivo y, especialmente, a su banda favorita, Blink-182.

La cantante voló a Chicago para asistir al famoso festival Lollapalooza, donde pasó un fin de semana lleno de música y diversión. En sus redes sociales, compartió imágenes que la mostraban con un look festivalero: un top negro, un short de jean desflecado, botas altas de cuero y una campera roja oversize, que llamó la atención de sus seguidores. Oriana no solo disfrutó de actuaciones de artistas como Tate McRae, Reneé Rapp, Skrillex y The Killers, sino que también dejó claro que su verdadera motivación para estar allí era ver a Blink-182 en vivo.